Niemand gelukkiger dat Evenepoel Pogacar loste dan bronzen Ilan Van Wilder: "Ik zag Remco vliegen als een komeet"

De eerste WK-dag kon niet beter beginnen. Goud voor Remco, oké, maar de bronzen medaille voor Ilan Van Wilder was een grote verrassing.

Van Wilder verbaasde niet alleen de buitenwereld, maar ook zichzelf. Dat gaf hij bij Sporza grif toe. "Of ik hier rekening mee had gehouden? Nooit. Neen, echt niet. Ik had de top 10 als voorzichtige ambitie luidop uitgesproken, ik hoopte vooraf stiekem op een top 8, maar wanneer ik in die hotseat belandde, begon ik toch te hopen op een top 5."

De renner van Soudal Quick-Step had dus wel het vermoeden dat er een hele mooie notering in zat. "Ik zag heel wat jongens zichzelf tegenkomen in het tweede deel en ik wist dat ik mijn inspanning perfect verdeeld had. Ik ben nooit stilgevallen. Daar heb ik deze derde plaats aan te danken." Van Wilder kan dit dan ook als voorbeeld gebruiken voor toekomstige tijdritten.



Van Wilder heeft zijn kans gegrepen

En zeggen dat een deelname aan het WK zeker niet zo vanzelfsprekend was. "Ik heb een mooie kans gekregen van de bond en van Serge Pauwels om eindelijk eens aan een WK te mogen deelnemen. Het was de perfecte kans voor mij gezien de omstandigheden – parcours, hoogte, warmte ... dat heb ik allemaal graag."

Toen Van Wilder zag dat Evenepoel op weg was naar Pogacar, vreesde hij even dat de Sloveen zou proberen aanklampen. Dat had Van Wilder zijn derde plaats kunnen kosten. "Ja, dat was even spannend, hé. Maar het moment dat Remco Tadej inhaalde, zal ook wel een mentaal tikje geweest zijn voor hem. Uiteindelijk is het dus goed gekomen."

Ook Van Wilder onder indruk van Evenepoel

Zoals iedereen was Van Wilder ook enorm onder de indruk van Evenepoel, die alles en iedereen verpulverde op weg naar zijn derde wereldtitel tijdrijden op rij. "Het was ook gewoon ongelooflijk wat Remco deed, als een komeet zag ik hem vliegen."