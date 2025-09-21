Opvallend: Matthew Brennan zet het berewerk van Wout van Aert in de Super 8 Classic niet expliciet in de verf

Wout van Aert heeft echt wel berewerk verricht in zijn laatste wegwedstrijd van het seizoen, de Super 8 Classic. Matthew Brennan kon het werk van zijn ploeg net niet afmaken.

Van Aert beweerde zelf achteraf dat hij niet over de beste benen beschikte, maar de arbeid die hij leverde moet niet onderschat worden. Op de Chemin de l'Herbe nam hij al heel snel over van Tiesj Benoot. Hij realiseerde zo dat er al snel sprake was van een groep-Van Aert en nam ook de Holstheide voor zijn rekening, om vervolgens het tempo te onderhouden op de Smeysberg.

Het wedstrijdbeeld was duidelijk: Van Aert was volop aan het werken in dienst van Brennan. Op de Holstheide zou Van Aert dan nog het gaatje dichten op De Lie, om daarna in de finale het tempo hoog genoeg te leggen om aanvallen te ontmoedigen. Om maar te zeggen: aan Wout van Aert heeft het echt niet gelegen in deze Super 8 Classic.



Lees ook... Wout van Aert neemt afscheid van zijn ploegmaat Tiesj Benoot en neemt het woord 'vriend' in de mond

Brennan heeft vooral oog voor het ploegwerk

Matthew Brennan werd uiteindelijk tweede. In het flashinterview bij VTM kreeg de 20-jarige Brit de vraag hoe het voelt om iemand als Wout van Aert zo voor hem te zien werken. Het leek een ideale voorzet, maar Brennan kopte niet binnen: hij greep de gelegenheid niet aan om Van Aert eens fel in de bloemetjes te zetten. "Het was niet alleen Wout, heel de ploeg heeft er voor gereden", aldus Brennan.

Voor alle duidelijkheid: Brennan is Van Aert wel erkentelijk voor het werk, want hij noemde hem ook. Alleen was dit misschien wel eens het moment om hem expliciet te loven. Op basis van de inspanningen tijdens de wedstrijd had hij dat ook wel verdiend. "Het geeft veel vertrouwen als jongens die zoveel grote koersen gewonnen hebben voor jou in dienst rijden."

De Lie net te sterk voor Brennan

Brennan, die dit jaar al zo dikwijls gewonnen heeft, moest zich wel neerleggen bij zijn tweede plaats. "Het was een hectische sprint. Ik denk dat de sterkste man gewonnen heeft. Ik had net niet de power om nog over De Lie te gaan."