Remco Evenepoel prijkt met zijn foto op de algemene nieuwssite van Amerikaanse zender CNN: wat is er aan de hand?

Met al zijn verwezenlijkingen in de koers is Remco Evenepoel wereldwijd gekend. Ook in Amerika kennen ze hem. Een artikel met zijn foto bij heeft dat tikkeltje meer aantrekkingskracht.

Wie vandaag naar beneden scrolt op de homepage van de algemene nieuwssite van CNN, komt beneden plots een foto van Remco Evenepoel tegen Wat zit daar achter? Een multinational als CNN bericht normaal gesproken vooral over politiek nieuws. De zender heeft ook sportjournalisten, maar die doen normaal gesproken hun ding op de sportsite.

Dit desbetreffende artikel valt echter onder de noemer welzijn en gezondheid. Het gaat over een studie die aantoont dat fietsen enorm goed is voor de gezondheid. Bovenaan het artikel staat dus een foto van Remco Evenepoel, genomen toen hij voor de start van de Tour de France dit jaar aan het trainen was in de omgeving van Lille.

Fietsen helpt tegen cognitieve achteruitgang

Als zijn afbeelding er toe kan leiden dat meer mensen de fiets nemen, zal Evenepoel dit zeker opvatten als een compliment. Een recente studie heeft aangetoond dat boodschappen met de fiets doen helpt om een cognitieve achteruitgang te vermijden, in plaats van met de auto te rijden of de trein te nemen. De studie is afgenomen in het VK.

Bijna 480 000 mensen hebben aan dit onderzoek meegedaan. Het rijden met de fiets wordt geassocieerd met een daling van 19% op het risico op dementie. Wie met de fiets rijdt zou dan weer 22% minder kans hebben om de ziekte Alzheimer op te lopen, in tegenstelling tot personen die zich verplaatsen op een non-actieve manier, zoals met de auto, de bus of de trein.

Zelfs één keer per week fietsen heeft effect

Zelfs slechts één keer per week of enkele keren per week de fiets nemen, zou volgens de studie een verschil kunnen maken. Het kan maar goed zijn om ziektes die resulteren in geheugenverlies te vermijden. Meer dan 55 miljoen mensen wereldwijd lijden aan dementie. De verwachting is dat dit cijfer in 2050 bijna verdrievoudigd zal zijn. 

Remco Evenepoel

