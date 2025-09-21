Van Aert betreurt iets op tactisch vlak in seizoensafsluiter, maar keert blik op privésituatie: "Zo echt eens papa zijn"

De seizoensafsluiter van Wout van Aert is achter de rug. De komende maanden wil hij vooral papa zijn: dat zullen Georges en Jerome graag horen. Sarah wellicht ook.

Wout van Aert heeft in de Super 8 Classic zijn laatste wegwedstrijd van het seizoen gereden. Visma-Lease a Bike kwam met een sterke ploeg aan de start: het was dus afwachten wie uiteindelijk de kopman zou zijn. Van Aert woekerde al snel met zijn krachten. Het was dan al duidelijk dat hij en de ploeg alles op Brennan zouden zetten.

Van Aert kreeg bij VTM de stelling voorgelegd dat ze als ploeg een feilloze wedstrijd hadden gereden. Daar was hij het eigenlijk niet helemaal mee eens. "Met iets betere benen bij mezelf en enkele ploegmaats hadden we iets meer kunnen spelen. Nu moesten we snel de kaart Matthew Brennan trekken. We wilden dat eigenlijk liever zo lang mogelijk uitstellen."



Van Aert toch beter dan in Canada

Van dat uitstellen kwam nu niet veel in huis. "Met de benen die ik had, was de keuze snel gemaakt." Dit gezegd zijnde: ze waren wel goed genoeg om het seizoen op een waardige manier af te sluiten. Daar haalt Van Aert wel voldoening uit. "Het ging wel stukken beter dan in Canada, ik ben blij dat ik op deze manier het seizoen kan beëindigen."

Alleen moet er uiteraard in het belang van de ploeg gedacht worden. Na Dwars door Vlaanderen zal Van Aert nooit meer de fout maken om dat niet meer te doen. Ik had niet het vertrouwen dat ik het kon afmaken als ik met iemand voorop zou raken." Zonder dat vertrouwen moet je niet eens proberen om zo'n koerssituatie tot stand te brengen.

Van Aert zonder fiets op vakantie

Van Aert kan nu met zijn gezin op vakantie vertrekken en zal zelfs de fiets niet meenemen. "Ja, inderdaad. Daar zijn ze vooral thuis heel blij mee. Zo kan ik echt eens papa zijn." Een vader zijn voor Georges en Jerome: daar gaat de focus van Wout van Aert nu naar.