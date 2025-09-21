"Wout van Aert heeft gewonnen waar het nog kan en op de manier waarop het nog kan, dat is ook een grote kwaliteit"

Wout van Aert heeft twee koersen gewonnen in 2025. Twee. Belachelijk weinig voor een renner van zijn kaliber, maar het waren wel overwinningen van formaat. Het is ook lang geen toeval dat ze op die plekken en op die manieren tot stand zijn gekomen.

Met zijn wegseizoen achter de rug loont het de moeite om wat meer in te zoomen op die twee zeges van Van Aert in 2025. Ondergetekende kan slechts tot één conclusie komen bij het bekijken van die triomfen voor Van Aert. Hij heeft gewonnen waar het nog kan en op de manier waarop het nog kan. Dat is ook een grote kwaliteit voor een wielrenner.

Wout van Aert is anno 2025 nog altijd een hele goede renner, maar niet meer die dominante kracht uit het verleden die op eender welk terrein kan winnen. Alleen al de gevolgen van zware valpartijen maken dat onmogelijk. Geef hem echter een parcours dat hij kent als zijn broekzak en hij wordt nog razendgevaarlijk voor de concurrentie.



Lees ook... Het jaar van Wout: Van Aert heeft in 2025 een enorme onzekerheid, maar ook een grote vechtlust getoond

Van Aert won Girorit op ervaring

Als hij in een rittenkoers op een parcours rijdt dat hij kent vanuit andere momenten in het seizoen, in een gravelrit of een kasseirit bijvoorbeeld, dan is hij bij de kanshebbers. Het maakte niet uit dat Del Toro op weg naar Siena de sterkste man in koers was. Van Aert wist met al zijn ervaring precies waar hij in de slotkilometer de koppositie moest overnemen. Met zijn 21 lentes was Del Toro - talentvol maar jong - daar kansloos tegen.

Siena heeft dan ook nog eens op emotioneel vlak een speciale plek in de carrière van Wout: daar beleefde hij zijn doorbraak als wegrenner. Parijs is nog zo'n speciale plek, want daar won hij al eerder. Dat hij daar ook nu nog kan winnen, heeft niet enkel met de passages langs de Montmartre te maken, maar ook met het gegeven dat de Tour daar eindigt.

Van Aert heeft beste kans op einde Tour

Van Aert kan alleen nog winnen op het einde van de Tour. In het begin is er altijd wel iemand een tikkeltje sneller of sterker. Als de rest uitgewrongen is, steekt Van Aert erbovenuit. Dat is niet denigrerend. Bijna niemand kan zoals Wout beter worden in de loop van een grote ronde. Hij kan veel beter dan de meesten de opgestapelde vermoeidheid verwerken, waardoor hij grotere winstkansen heeft aan het einde dan in het begin.