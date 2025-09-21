Wout van Aert houdt zich niet in bij het analyseren van zijn wegseizoen en legt de vinger op de wonde

Wout van Aert houdt zich niet in bij het analyseren van zijn wegseizoen en legt de vinger op de wonde
Foto: © photonews

Het wegseizoen van Wout van Aert zit erop: tijd dus voor de analyse. Ondanks twee heerlijke overwinningen ontkent Van Aert niet dat het op bepaalde momenten beter had gekund.

Wout van Aert maakt bij VTM zelf de analyse van zijn wielerseizoen 2025. Wat de hoogtepunten betreft steken de ritzeges in de Giro en in de Tour er bovenuit. "Siena en Parijs waren heel mooie momenten, die eerlijk gezegd ook heel veel goedgemaakt hebben. Ik heb ook wel momenten gehad dat het minder goed ging. Naar mijn gevoel heb ik toch iets te veel de constante gemist."

Dat is een jammere zaak, maar het is dus ook niet allemaal slecht geweest. "Anderzijds kijk ik met een heel positief gevoel terug op de klassiekers. Ik had toen een heel goede periode. Misschien is het daarna wat misgelopen door af en toe ziek te zijn. Die twee prachtige overwinningen hebben mij wel heel veel vertrouwen gegeven en hebben ook heel veel deugd gedaan."

Van Aert verklaart zijn vroege seizoenseinde

Met het ontbreken van een constante heeft Van Aert zelf al de vinger op de wonde gelegd. De betrachting is om komende winter te werken aan die regelmaat. "Ja, het is absoluut de bedoeling. Dat is ook een van de redenen waarom we bewust het seizoen vrij vroeg beëindigen, om zo te proberen met een betere basis aan het volgende voorjaar te beginnen."

Van Aert ziet wel een mogelijke reden waarom het op dit gebied volgend seizoen beter zou kunnen zijn. "Sowieso zal het helpen dat ik na de blessures van vorig seizoen op dat vlak een feilloos jaar achter de rug heb. Ik ga met een veel betere conditie kunnen beginnen aan de voorbereiding", is de Visma-Belg behoorlijk optimistisch.

Van Aert zal met beter gemoed voorbereiding inzetten

Van Aert zal dan ook in een heel andere stemming aan die voorbereiding beginnen, in plaats van elk greintje energie te moeten steken in een herstelperiode of een revalidatie. "Daar kijk ik eigenlijk nu al naar uit", zegt hij met een glimlach. 

