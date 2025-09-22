Bondscoach doet boekje open over Evenepoel: is hij nu ook favoriet voor de wegrit?

Bondscoach doet boekje open over Evenepoel: is hij nu ook favoriet voor de wegrit?

Serge Pauwels beleefde een opvallende vuurdoop als bondscoach van de Belgische wielerploeg. Tijdens het WK tijdrijden in Kigali mocht hij meteen twee medailles vieren: goud voor Remco Evenepoel en brons voor Ilan Van Wilder.

Tijdens het interview met Sporza werd Pauwels verrast door Evenepoel die door het beeld achter hem liep. “1 op 1, hé”, grapte de kersverse wereldkampioen over zijn nieuwe bondscoach. Pauwels kon meteen twee podiumplaatsen noteren. “Nog 98 te gaan”, verwijzend naar de medailleteller van ex-bondscoach Sven Vanthourenhout die 100 medailles pakte.

Over de tijdrit zelf was Pauwels duidelijk. “We waren niet verrast bij het eerste tussenpunt, want we hadden zelf voordien al een punt geklokt.” Hij lichtte toe dat Evenepoel aanvankelijk voorzichtig leek te starten, maar al snel een voorsprong uitbouwde.

Lees ook... Zo ging het er in de volgauto achter Evenepoel aan toe: "We gaan hem opeten"

Voorsprong

“Aan de voet van de klim had hij 15 seconden en op de top al 45 seconden”, aldus Pauwels. “Dat was heel hoopvol, want je wist dat indelen belangrijk zou zijn en dat het zwaartepunt in de tweede helft lag.”

Hoewel Pauwels wist dat Evenepoel in vorm was, had hij niet gerekend op een dominante prestatie. “Neen, dat niet. Ik zei zaterdag nog dat het fiftyfifty zou worden, want ik geloofde echt dat dit een parcours voor Pogacar was.” De Sloveen kende echter een mindere dag. “We zullen nu misschien een verklaring krijgen voor zijn mindere dag of misschien zegt hij het net niet. Maar ik had gedacht dat ze aan elkaar gewaagd zouden zijn. Er is echter zelfs geen tweestrijd geweest.”

Wegrit

De prestatie van Evenepoel maakt hem volgens Pauwels automatisch favoriet voor de wegrit. “Daar zijn we klaar voor”, klonk het vastberaden. De bondscoach benadrukte dat de ploeg niet achterover leunt na de overwinning. “Het is niet dat we nu relaxed zijn omdat we gewonnen hebben. We hebben een heel sterk team voor zondag en hebben een goed plan dat voor een stuk al besproken is. Dit geeft vertrouwen. Of hoop, in elk geval. Pogacar zal op revanche belust zijn, maar ook wij hebben vertrouwen getankt.”

