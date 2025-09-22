Bondscoach Serge Pauwels pakt uit met grapje over Evenepoel tijdens viering van WK-goud

Na de succesvolle WK-tijdrit in Kigali, waar Remco Evenepoel goud en Ilan Van Wilder brons veroverden, werd in het teamhotel een bescheiden viering gehouden. Bondscoach Serge Pauwels opende de avond met een opvallende verwijzing naar het kampioenschap van vorig jaar.

Tijdens de traditionele speeches haalde Pauwels een incident aan uit de WK-tijdrit van vorig jaar. Toen trapte Evenepoel bij de start achteruit, waardoor zijn ketting losschoot.

“We zagen u vandaag op het startpodium weer drie omwentelingen achteruit trappen”, zei Pauwels bij Het Laatste Nieuws als opener van zijn speech.



Niet doen

Hij verwees naar mecanicien Dario Kloeck, die Evenepoel vooraf had gevraagd dat niet te doen. “Maar nu snap ik het waarom je dat gedaan hebt. Het was je bedoeling om die ketting er af te krijgen, zoals in Zürich. Zo had het tenminste nog wat spannend kunnen worden.” De opmerking werd met gelach onthaald door renners en staf.

Na de toespraak van Pauwels namen ook de medaillewinnaars het woord. Zowel Evenepoel als Van Wilder bedankten hun ploeggenoten en begeleiding voor de ondersteuning tijdens het kampioenschap. Vervolgens werd Evenepoel verrast door het hotelpersoneel, dat hem een taart aanbood ter ere van zijn wereldtitel.

Bescheiden feestje

De sfeer in het hotel was ontspannen, maar de festiviteiten bleven bescheiden. De ploeg had eerder al aangegeven dat de focus snel zou verschuiven naar de komende wegrit. De viering diende vooral als moment van erkenning voor de geleverde prestaties.