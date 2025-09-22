Brons kwam niet onverwacht: bondscoach Pauwels verklapt waarom hij geloofde in Van Wilder

Ilan Van Wilder zorgde op het WK tijdrijden voor een stevige verrassing door brons te pakken. Voor bondscoach Serge Pauwels kwam die medaille echter niet als een verrassing.

In zo'n dertig individuele tijdritten bij de profs was Ilan Van Wilder nog nooit in de top drie geëindigd. Hij verzamelde wel al heel wat ereplaatsen, zo werd hij dit jaar nog zesde in de vlakke openingstijdrit van de Ronde van het Baskenland.

Op het WK tijdrijden in Rwanda stond Van Wilder dus voor het eerst op het podium van een tijdrit. Volgens José De Cauwer kan deze bronzen medaille zelfs een keerpunt worden in de carrière van Van Wilder.

Met anderhalve seconde hield Van Wilder Pogacar achter zich. Ook specialisten zoals Plapp, Armirail en Küng beten hun tanden stuk op de tijd van Van Wilder. Voor de buitenwereld een verrassing, voor bondscoach Serge Pauwels niet.

Pauwels niet verrast door Van Wilder

"In januari heb ik met Ilan in Calpe gesproken en heb ik hem gezegd dat hij dit WK tijdrijden zou rijden. Ik geloofde dat dit parcours op zijn maat was", zegt Pauwels bij Sporza. De omstandigheden in Rwanda speelden in het voordeel van Van Wilder.

"Ik weet dat hij goed op hoogte presteert en als je zo'n jongen vertrouwen kan geven, dan stijgt hij boven zichzelf uit", stelt Pauwels nog. Zondag moet Van Wilder ook een belangrijke rol spelen in de wegrit voor Evenepoel.