"Geniaal": Niet Pogacar, maar deze renner pakt zegerecord voor UAE Team Emirates

UAE Team Emirates heeft met de eindzege van Brandon McNulty in de Ronde van Luxemburg het seizoensrecord van 86 overwinningen in één seizoen bereikt. De Amerikaanse renner reageerde na afloop op het historische moment.

Brandon McNulty verdedigde in de slotetappe van de Ronde van Luxemburg met succes zijn leiderspositie. De rit werd verreden in de regen, wat volgens de renner voor extra spanning zorgde.

“De regen maakt alles altijd wat stressvoller, maar vandaag was het eigenlijk een vrij klassieke dag”, verklaarde hij na afloop bij Cyclismactu.



Ploegwerk

McNulty benadrukte het belang van zijn ploeggenoten in het veiligstellen van de eindzege. Hij sprak expliciet zijn waardering uit voor Nils Politt, die volgens hem een cruciale rol speelde. “Nils heeft opnieuw een enorme inspanning geleverd”, aldus McNulty.

Met zijn eindzege bezorgde McNulty UAE Team Emirates de 86ste overwinning van het seizoen. Daarmee wordt het oude record van Columbia-HTC uit 2009 gebroken. McNulty toonde zich verheugd over zijn rol in dit historische moment.

Tijdrit

“Het is echt bijzonder om in deze ploeg te zitten, om het record van 86 overwinningen te breken en degene te zijn die dat realiseert. Ik vind dat echt geweldig”, verklaarde hij. Hoewel McNulty geen etappe wist te winnen, volstond een sterke prestatie in de tijdrit om de leiderstrui te veroveren.

De overwinning van McNulty betekent niet alleen een persoonlijk succes, maar ook een mijlpaal voor UAE Team Emirates. Met 86 zeges in één seizoen vestigt de ploeg een nieuw record in het moderne wielrennen. McNulty’s rol in deze prestatie werd door hemzelf omschreven als geniaal.