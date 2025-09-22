"Ik háát dat liedje": Tom Boonen is het twintig jaar na zijn wereldtitel beu

Op 25 september 2005 werd Tom Boonen wereldkampioen op de weg in Madrid. Het commentaar van Michel Wuyts werd een hit, maar Boonen zelf is er niet zo'n fan van.

"Tommeke, Tommeke, Tommeke, wat doe je nu?" Die woorden van Michel Wuyts werden na het WK van 2005 in Madrid door Virtual Zone in een dancenummer gegoten en het is tot op de dag van vandaag nog altijd een populair nummer.

Boonen krijgt nog elk weekend filmpjes doorgestuurd van feestende mensen die uit de bol gaan op het nummer. Maar ook jonge kinderen van acht jaar kennen het nummer, terwijl Boonen al in 2017 zijn fiets aan de haak hing.

Boonen gaat los op Gala van de Flandrien

Het nummer is blijven plakken, tegen wil en dank. "Ik háát dat liedje. Ik vind het verschrikkelijk als ze dat opzetten", zegt Boonen bij Sportweekend. Op het Gala van de Flandrien ging Boonen in 2023 uit de bol op het nummer.

Boonen gaf zich over aan dat moment, maar stond meteen in het middelpunt van de belangstelling en alle aanwezigen filmden het moment ook. "Ze filmen me als een beer in het circus. Dat is niet zo leuk", stelt Boonen.

Toch beseft hij ook de schoonheid ervan, want door het nummer zit zijn wereldtitel ook twintig jaar later nog in het collectieve geheugen. "Het is dankzij die woorden ook mee in de eeuwigheid gegaan en daardoor ben ik altijd Tommeke gebleven."