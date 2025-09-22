José De Cauwer zou bijna zeggen dat Wout van Aert Pogacar mag bedanken: "Dat was wereldklasse"

Moet je je concurrent bedanken als je zelf een glansrijke zege boekt? In het geval van Wout van Aert misschien wel. José De Cauwer oppert dat Tadej Pogacar de Tourritzege van Van Aert dit jaar groter maakte.

In de podcast Sporza Daily maakte De Cauwer het argument dat Pogacar niet enkel en alleen aan het WK tijdrijden zou deelnemen om de overwinning van Remco Evenepoel grootser te maken. Karl Vannieuwkerke wees er vervolgens op dat dit wel is wat Pogacar doet als hij geklopt wordt: zeges van zijn concurrent groter maken.

Vannieuwkerke verwees hierbij naar de ritzege van Van Aert op de Champs-Élysées. Pogacar streed in die etappe volle bak mee voor de overwinning. Dat hoefde de Sloveen helemaal niet te doen. Hij had zich ook rustig kunnen houden in het peloton en kunnen wijzen naar het algemeen klassement. Pogacar deed zowat het tegenovergestelde.



De Cauwer vol lof voor Pogacar

De Cauwer weet dat natuurlijk ook nog goed. "Ja, chapeau. Dat was echt wereldklasse", is de voormalige bondscoach vol lof voor de koerswijze van Pogacar die dag. "Ik ga niet zeggen dat Wout van Aert daar Pogacar voor mag bedanken, maar..." Het komt er uiteindelijk wel een beetje op neer. "Dat maakt zijn overwinning zoveel groter."

Dat leek Van Aert zelf ook al snel te beseffen. Nu kan hij zeggen dat hij toen Pogacar geklopt heeft. Van Aert wilde graag wel de foto's zien van het moment waarop hij van Pogacar wegreed. Zonder die aanvallende koersintenties van Pogacar was het spektakel minder geweest. "Anders was het tegen Bettiol of tegen Ballerini, of wie zat er allemaal bij? Neen, chapeau."

Verdeelde meningen over Pogacar

José De Cauwer is dus een grote fan van wat Tadej Pogacar in de slotetappe van de Tour de France allemaal nog liet zien. Niet iedereen dacht er zo over. In de podcast van Laurens ten Dam werd destijds gesteld dat Pogacar zijn eindzege in de Tour in gevaar bracht.