Na de bolwassing door Evenepoel: De Cauwer gelooft Pogacar niet

Tadej Pogacar kreeg op het WK tijdrijden meer tweeënhalve minuut aan zijn broek van Remco Evenepoel. Volgens de Sloveen door ziekte begin september, José De Cauwer is het daar niet mee eens.

Op zijn 27ste verjaardag kreeg Tadej Pogacar een stevige (mentale) tik van Remco Evenepoel op het WK tijdrijden. Hij werd op zo'n twee kilometer van de streep ingehaald door Evenepoel en verloor uiteindelijk 2'37" op de nieuwe wereldkampioen. 

Pogacar legde de oorzaak voor dat grote verschil bij een verstoorde voorbereiding. De Sloveen kon begin september enkele dagen niet fietsen door ziekte. Hij zakte wel af naar Canada in functie van de wegrit op het WK. 

Ziekte geen verklaring voor offday Pogacar?

"Ik kon mijn trainingsblok op de tijdritfiets niet afwerken", stelde Pogacar na zijn vierde plaats op het WK tijdrijden. José De Cauwer heeft daar zo zijn eigen mening over, want Pogacar was in Montréal wel op topniveau. 

"Dat moet dan een heel klein blokje geweest zijn dat hij wel of niet heeft kunnen doen. Neen, hier vind je geen excuses voor. Die ziekte, dat kan, maar dan kom je opnieuw bij volgende zondag. Is het dan allemaal in orde?", stelt hij bij Sporza. 

Toch betekent de dominatie van Evenepoel in de tijdrit niet dat hij zondag ook in de wegrit makkelijk zal afrekenen met Pogacar, denkt De Cauwer. "Het is Pogacar. Zeg nooit nooit", besluit de voormalige bondscoach nog. 

