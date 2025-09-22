Nederland moet domper slikken: Marianne Vos (38) haakt af voor WK-wegrit

Marianne Vos (38) komt zaterdag niet aan de start van het WK wielrennen. De Nederlandse blijft door familieomstandigheden in Nederland.

Geen 18de WK bij de profs voor Marianne Vos en ook geen vierde wereldtitel op de weg. De 38-jarige Nederlandse heeft afgehaakt voor de wegrit van zaterdag in Rwanda. Vos blijft door familieomstandigheden in Nederland.

"Haar vader is vorige week geopereerd", zegt bondscoach Laurens Ten Dam bij NOS. "Hij lag in het ziekenhuis. Het gaat naar omstandigheden goed met hem, maar het waren wel heel erg spannende en hectische dagen voor Marianne."

Ten Dam belde maandagochtend met Vos en heeft samen met haar beslist dat het beter is dat ze in Nederland blijft om bij haar familie te zijn. Dat is volgens Ten Dam ook belangrijker op dit moment dan het WK.

De Vries vervangt Vos op WK in Rwanda

Femke de Vries, ploeggenote van Vos bij Visma-Lease a Bike, neemt zaterdag haar plaats in tijdens de wegrit. Zij zal onder meer Vollering en Van der Breggen moeten bijstaan in de jacht op een Nederlandse wereldtitel.

Vos werd in 2006 wereldkampioen in Salzburg, tussen 2007 en 2011 werd ze vijf keer op rij tweede. In eigen land werd Vos in Valkenburg in 2012 voor de tweede keer wereldkampioen, een jaar later pakte ze ook de regenboogtrui in Firenze.