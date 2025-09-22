Nog geen gewonnen spel voor Evenepoel? Zonneveld klaar en duidelijk over Pogacar

Tadej Pogacar was duidelijk niet zichzelf tijdens het WK tijdrijden. De Sloveen werd ingehaald door Remco Evenepoel, maar Thijs Zonneveld ziet het nog goedkomen voor de wegrit.

Het verschil tussen Remco Evenepoel en Tadej Pogacar was maar liefst 2'37". Net voor het ingaan van de laatste twee kilometer reed Evenepoel de Sloveen ook voorbij. Een stevige (mentale) tik voor Pogacar.

De viervoudige Tourwinnaar had duidelijk geen goede dag tijdens het WK tijdrijden, maar Thijs Zonneveld verwacht dat dat tijdens de wegrit anders zal zijn. "Ik denk wel dat hij fysiek zondag beter zal zijn", zegt hij bij In Het Wiel.



Pogacar beter in de WK-wegrit?

Volgens Zonneveld heeft ziekte en het missen van enkele training begin september wel degelijk invloed gehad op de prestatie van Pogacar. Al had de Sloveen Evenepoel ook met een ideale voorbereiding niet geklopt, denkt de Nederlander.

Zondag verwacht Zonneveld dus een betere Pogacar, maar niet in topvorm. "Hij is niet goed, maar hij is niet op zijn allerbest. Dan is hij nog steeds Pogacar, en kan hij nog steeds de wedstrijd winnen, in de laatste rondes solo wegrijden en naar de overwinning rijden."

"Maar hij is niet op zijn best, en dat zag je in Canada ook al." Daar kwam McNulty, die het WK niet rijdt, terug op zijn ploegmaat in Montréal. Pogacar en McNulty reden samen naar de finish en de Sloveen schonk de Amerikaan de overwinning.