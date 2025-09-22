Opnieuw knap succes: plek 1 en 2 voor Visma Lease a Bike

Tijdens de Grand Prix d'Isbergues in Noord-Frankrijk heeft Team Visma Lease a Bike een overtuigende één-tweetje gerealiseerd. Olav Kooij won de wedstrijd, met ploeggenoot Matthew Brennan als tweede. De ploeg spreekt van een perfect uitgevoerde strategie.

De wedstrijd over 200 kilometer kende een vlak parcours met enkele bochtige passages in de finale. Een kopgroep van vier renners kreeg weinig ruimte van het peloton, dat onder meer door Team Visma Lease a Bike gecontroleerd werd. Ruim voor de aankomst werden de vluchters ingerekend. In de slotkilometers nam de ploeg het initiatief. Edoardo Affini en Christophe Laporte brachten Brennan en Kooij in stelling voor de sprint.

Kooij kon optimaal profiteren van de voorbereiding. “Ik kon op het juiste moment mijn sprint inzetten dankzij een feilloze lead-out van mijn ploeggenoten”, verklaarde hij na afloop in een persbericht aan onze redactie. Brennan sprintte door naar de tweede plaats. “Dat Matthew ook nog tweede werd, maakt het extra speciaal”, aldus Kooij. “We worden één en twee, dus een beter resultaat hadden we ons niet kunnen wensen.”

Tactiek en uitvoering volgens plan

De ploeg had vooraf een duidelijk plan opgesteld. “We hadden een plan gemaakt en dat is perfect uitgevoerd”, bevestigde Kooij. De wind, die in deze regio vaak een rol speelt, bleef uit. Daardoor lag de focus op positionering in de technische finale. “In de finale lagen er een paar lastige bochten, dus het was zaak om daar als ploeg vooraan te zitten”, lichtte Kooij toe.

De Nederlander boekte hiermee zijn elfde overwinning van het seizoen. Hij toonde zich tevreden over zijn vorm in het najaar. “Het is al een mooi seizoen geweest voor me, maar het is fijn dat ik ook in het najaar nog kan winnen”, zei hij. De prestatie onderstreept de sterkte van de ploeg in eendagswedstrijden.

Brennan bevestigt met tweede plaats

Voor Matthew Brennan betekende de tweede plaats een bevestiging van zijn groei binnen het team. Zijn rol als lead-out werd succesvol gecombineerd met een podiumplaats. “We hadden de mannen om een lead-out als deze perfect uit te voeren”, stelde Kooij. De samenwerking binnen de ploeg leverde een maximaal resultaat op.