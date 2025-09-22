Remco Evenepoel kan niet rekenen op Tiesj Benoot tijdens wegrit op WK in Rwanda

Geen Tiesj Benoot in de wegrit van het WK in Rwanda, hij moet ziek afhaken. Louis Vervaeke, die eerste reserve was, wordt zondag zijn vervanger.

Geen achtste wereldkampioenschap op de weg bij de profs voor Tiesj Benoot. De 31-jarige Belg, die eind dit jaar vertrekt bij Visma-Lease a Bike, moet afhaken door ziekte. Dat bevestigt de Belgische wielerbond.

Afgelopen zaterdag moest Benoot ook al opgeven in de SUPER 8 Classic. Benoot moest een van de knechten worden voor Remco Evenepoel in de finale van het wereldkampioenschap, maar dat zal er dus niet van komen.



Geen Benoot op WK, Vervaeke maakt debuut

Benoot zit ook in de selectie voor de wegrit van het EK op de weg, op zondag 5 oktober, het is maar de vraag of hij daarvoor op tijd fit raakt. Op het WK in Rwanda wordt Louis Vervaeke de vervanger van Benoot.

Voor de 31-jarige Vervaeke, die ploegmaat is van Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step, wordt het zijn eerste WK bij de profs. Hij moet Evenepoel aan zijn tweede wereldtitel op de weg helpen zondag.

José De Cauwer reageerde bij Sporza kort op het afzeggen van Benoot door ziekte. "Zo zie je maar. Einde seizoen, ook al heeft dat er wellicht niets mee te maken."