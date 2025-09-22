Thijs Zonneveld spreekt klare taal over "iconische vernedering" van Tadej Pogacar

In zijn wielerpodcast 'In de Waaier' blikt Thijs Zonneveld terug op het opvallende moment tijdens het WK tijdrijden waarbij Remco Evenepoel Tadej Pogacar inhaalde. De analist spreekt van een uitzonderlijke situatie en plaatst de prestatie in bredere context.

Zonneveld was zichtbaar onder de indruk van het tijdritoptreden van Evenepoel. “Ik twijfelde eraan hoe goed hij was”, zegt hij over Pogacar. “Hij toonde de voorbije tijd menselijke trekjes, maar dit had ik nooit verwacht.” Volgens Zonneveld is het zelden voorgekomen dat Pogacar op deze manier werd overvleugeld. “Hoe vaak heeft hij zo’n draai om de oren gehad? Het is een iconische vernedering.”

Canada

Zonneveld stelt vast dat Pogacar momenteel niet op zijn hoogste niveau presteert. “Hij is niet op z’n allerbest. Hij kan zondag nog steeds wegrijden in de slotronde, maar in Canada zag je het al.” In de GP Québec werd Pogacar op een klimmetje teruggepakt door onder meer Jonas Abrahamsen. “Dat hebben we het hele jaar nog niet gezien”, merkt Zonneveld op.



Ook in Montréal waren er tekenen van verminderde dominantie. Pogacar nam de leiding, maar ploegmaat Brandon McNulty kwam terug en won uiteindelijk. “McNulty reed een ronde lang op kop, Pogacar gaat vervolgens aan op het klimmetje en heeft boven een seconden of vijftien voorsprong. Daarna komt McNulty terug.”

Geen typische Pogacar-reactie

Na afloop werd gesuggereerd dat Pogacar bewust wachtte op zijn teamgenoot. Zonneveld nuanceert dat: “Ja, hij wachtte even, maar het was ook een teken aan de wand, want McNulty had heel lang op kop gereden. Normaal rijdt hij een minuut weg en wordt McNulty tweede. Ik geloof dat hij heeft gewacht, maar het was zeker niet des Pogacars.”

Volgens Zonneveld is het huidige seizoen van Pogacar opvallend grillig. “In dit absurde jaar van Pogacar zitten er toch momenten in dat ook hij menselijk is, en dit was wel het meest menselijke moment.” Hij verwacht dat de komende wegrit competitiever zal verlopen dan eerder gedacht. “Hij kan niet doen wat hij vorig jaar in Zürich deed, dat overschot heeft hij nu niet.”