Tiesj Benoot geeft meer uitleg, maar reageert ook aangeslagen op missen van WK in Rwanda

Tiesj Benoot zal zondag niet aan de start staan in de wegrit van het WK in Rwanda. Hij heeft positief getest op covid en wil geen risico's nemen.

Met een zevende plaats in de GP Montréal leek Tiesj Benoot klaar voor het WK in Rwanda. Hij had zich met een hoogtestage in Livigno in augustus, met Remco Evenepoel, optimaal voorbereid voor het WK.

Afgelopen zaterdag voelde Benoot zich tijdens de SUPER 8 Classic al niet super en hij moest opgeven. Benoot dacht dat het een gevolg was van zijn laatste vaccinatie richting het WK in Rwanda.



Zondag was Benoot niet beter en heeft hij een covid-test gedaan, die positief was. Ook de twee tests die hij daarna deed, waren positief. "Uiteraard is het een grote ontgoocheling. Het WK was mijn grote doel dit najaar", zegt Benoot bij Het Nieuwsblad.

Benoot wil EK op de weg rijden

Benoot heeft milde symptomen, maar wil geen risico's nemen met zijn gezondheid. Als hij naar Rwanda zou afzakken, zou hij ook drie dagen in afzondering moeten. De eerste wedstrijden in Rwanda maakten ook duidelijk dat renners door de hoogte en de hitte echt wel honderd procent moeten zijn om daar iets te kunnen doen.

Toch betekent dit niet het einde van het seizoen voor Benoot, hij hoopt dat hij dit weekend opnieuw kan trainen. "Dan heb ik nog dertien dagen tot aan het EK. Daar moet ik wel gewoon aan de start kunnen staan." Ook de Ronde van Lombardije (11 oktober) zou nog op zijn programma staan.