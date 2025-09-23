Belangrijke sponsor stelt Israel-Premier Tech voor voldongen feit

De Britse fietsfabrikant Factor heeft aan Israel-Premier Tech duidelijk gemaakt dat voortzetting van de samenwerking afhankelijk is van een naamswijziging en het schrappen van de Israëlische vlag. De druk op het team neemt toe na aanhoudende protesten.

Tijdens de Vuelta a España werd Israel-Premier Tech meermaals geconfronteerd met pro-Palestijnse demonstraties. Etappes werden ingekort, renners opgehouden en de slotrit in Madrid werd geannuleerd. Factor reageert nu formeel op de situatie. “Zonder een naamsverandering, zonder dat de vlag verandert, zullen we niet verder gaan”, verklaarde CEO Rob Gitelis aan Cyclingnews.

De sponsor benadrukt dat het besluit niet voortkomt uit politieke voorkeur. “Het gaat niet meer om juist of onjuist”, aldus Gitelis. “Het is te controversieel geworden rondom ons merk, en mijn verantwoordelijkheid is aan mijn werknemers en aandeelhouders, om hen zoveel mogelijk groeiruimte binnen het bedrijf te geven en het winstgevend te maken.”

Zakelijke motieven

Factor stelt dat de samenwerking al langer onder druk staat. “Het is niet iets wat een week geleden, tien dagen geleden of een maand geleden is gestart”, verduidelijkt Gitelis. “We vonden het lastig om het team op de gewenste manier te gebruiken en activeren.”

Hoewel het merk vorig jaar nog renners als Stevie Williams in de kijker zette, werd de ploegnaam bewust vermeden. “Toen Stevie Williams een klassieker won, hebben we Stevie Williams gevierd, niet Israel - Premier Tech”, aldus Gitelis.

10 oktober

De eisen van Factor zijn concreet, al zijn de cijfers over het vraagstuk eigenlijk zeer beperkt. “We hebben het over een volledige rebranding”, stelt de CEO. De UCI vereist dat ploegen hun officiële naam en nationaliteit registreren vóór 10 oktober. Factor dringt aan op onmiddellijke actie.

Een eerder aangekondigde meerjarige overeenkomst tussen Factor en het team blijkt niet formeel bekrachtigd. “We hadden een mondelinge overeenkomst om verder te gaan, maar de zaak is geëscaleerd en we kunnen die overeenkomst niet meer goedkeuren”, zo was er eerder al te horen. Ook organisatoren van koersen grijpen al in tegen Israel-Premier Tech en willen hen niet in hun wedstrijd.

