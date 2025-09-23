Beter dan zijn broer: Seff Van Kerckhove verklapt waar zijn medaille zal terechtkomen

Er zitten duidelijk goede wielergenen in het bloed bij de familie Van Kerckhove. Vorig jaar pakte Matisse Van Kerckhove brons op het WK tijdrijden voor junioren, zijn broer Seff Van Kerckhove deed dit jaar exact hetzelfde.

Als eerstejaarsjunior was Seff Van Kerckhove een van de jongste deelnemers aan de start van het WK tijdrijden voor junioren, hij zou uiteindelijk de enige renner worden in de top tien die geboren is in 2008.

Dat jaartje minder deerde Van Kerckhove dus niet in de tijdrit en hij pakte net als zijn broer vorig jaar, die tweedejaarsjunior was, brons. "Ik ben supertrots. Het is iets dat ik niet had verwacht", zegt Van Kerckhove bij Sporza.

Van Kerckhove deelde zijn tijdrit goed in, al was hij vrij gematigd gestart. Op de eerste klim ging Van Kerckhove voluit en hij zette ook de allersnelste tijd neer aan het eerste tussenpunt. Aan de streep waren er wel twee renners sneller.

Twee medailles in familie Van Kerckhove

De Nederlander Mouris en de Amerikaan Barry deden enkele seconden beter dan Van Kerckhove. De jonge Belg mocht wel even op de hotseat zitten met zijn snelste tijd. "Dat was echt speciaal. Ik had onderschat hoe speciaal dat ging zijn. Ik heb ervan genoten."

Net als zijn broer pakt Van Kerckhove dus brons op het WK. "Ik ben blij dat ik zijn prestatie geëvenaard heb. Zijn medaille hangt op zijn kamer. Ik heb er al vaak naar gekeken. Ik denk dat die van mij ook in mijn kamer zal terechtkomen."