Bondscoach verklapt wat vooraf het doel was: Seff Van Kerckhove zorgt voor derde Belgische medaille

Seff Van Kerckhove (17) heeft op het WK in Rwanda brons gepakt bij de junioren in het tijdrijden. Hij stond even aan de leiding, maar zag nog twee renners zijn tijd verbeteren.

Vorig jaar had Matisse Van Kerckhove (19) brons gepakt op het WK tijdrijden bij de junioren en zijn twee jaar jongere broer droomde ook van een medaille in zijn eerste jaar bij de junioren. De jonge Belg deed het ook uitstekend.

Bij het eerste en tweede tussenpunt en aan de finish zette hij op een bepaald moment de snelste tijd neer. Niemand deed uiteindelijk beter aan het eerste tussenpunt, aan het tweede tussenpunt was de Nederlander Michiel Mouris acht seconden sneller.

Mouris was ook de snelste aan de streep, hij deed negen seconden beter dan Van Kerckhove. Uiteindelijk moest Van Kerckhove net als zijn broer tevreden zijn met brons, de Amerikaan Ashlin Barry was zo'n twee seconden sneller.

Van Kerckhove overtreft verwachtingen

Bondscoach Angelo De Clercq was uiteraard tevreden met de bronzen medaille van Van Kerckhove. "We zijn heel blij, Seff behaalt hetzelfde resultaat als zijn broer Matisse vorig jaar, maar is nog eerstejaars junior", zegt hij bij VTM Nieuws.

Volgens De Clercq valt er weinig af te dingen aan de tijdrit van Van Kerckhove, die hij goed heeft ingedeeld. Enkele op het steile stuk van de kasseiklim had hij het lastiger. "Het doel was de top vijf, maar stiekem hoopten we op een medaille. Dat is dus afgevinkt."