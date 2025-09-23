Campenaerts ziet mixed team relay helemaal zitten, al is er wel een groot probleem

Na een jaar afwezigheid neemt België opnieuw deel aan de mixed team relay op het WK. De discipline geniet beperkte status, maar de Belgische selectie toont zich gemotiveerd. "We hebben er zin", luidt het bij de zes geselecteerden.

De mixed team relay bestaat uit een gecombineerde ploegentijdrit van drie mannen en drie vrouwen. Victor Campenaerts noemt het een interessante discipline en bevestigt zijn bereidheid om deel te nemen.

Geen verplicht nummer

“Toen Serge me belde, heb ik meteen ja gezegd. Ik wil dit graag doen”, vertelt hij in Het Laatste Nieuws. Hij erkent dat het format nog aan populariteit moet winnen, maar benadrukt de inzet van de Belgische ploeg. “We willen er iets van maken.”

Ook Florian Vermeersch en Jonathan Vervenne tonen zich enthousiast. Dit is voor de renners zeker geen verplicht nummer. De motivatie binnen de groep lijkt hoog, ondanks de beperkte verwachtingen op eremetaal.

Concurrentie

Campenaerts acht de kans op een medaille klein. Goud en zilver zijn quasi onmogelijk door de aanwezigheid van Italië en Australië en ook Zwitserland zit met een heel sterke lichting vrouwen. Want dit wordt van doorslaggevend belang.

Bondscoach Serge Pauwels wijst op dat cruciale element. “Net de tijd van de vrouwen zal de doorslag geven. Beide teams rijden hetzelfde rondje, maar de vrouwen doen daar langer over waardoor hun tijd zwaarder doorweegt.”