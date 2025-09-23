Concurrent Evenepoel en Pogacar slaat stevig op tafel: "Neem geen genoegen met zilver"

Tadej Pogacar en Remco Evenepoel zijn de twee grote favorieten voor het WK op de weg. De kans dat het een tweestrijd wordt, is groot, maar daar wil Juan Ayuso zich niet bij neerleggen.

Met Tadej Pogacar, Remco Evenepoel en ook nog Julian Alaphilippe staan er slechts drie voormalige wereldkampioenen aan de start in Rwanda. Die eerste twee zijn grote favorieten, Alaphilippe eerder een outsider.

De grootste concurrenten van Evenepoel en Pogacar lijken vooral uit de UAE-ploeg te komen. Isaac Del Toro ontbolsterde helemaal dit jaar en won al twaalf keer, Juan Ayuso voelt zich wellicht bevrijd door een nakend vertrek bij UAE.



Ayuso droomt van de regenboogtrui

De Spanjaard zit ondanks een teleurstellende Vuelta, waarin hij wel twee ritten won maar slechts 17de werd in het eindklassement, vol zelfvertrouwen. "Ik zie mezelf zeker als kandidaat voor de regenboogtrui", zegt hij bij Eurosport.

"Ik zou liegen als ik iets anders zou zeggen. Het is een droom, en ik neem geen genoegen met zilver", stelt de Spanjaard duidelijk. "Met het team dat ik hier heb, en omdat ik Spanje vertegenwoordig, moet ik alles geven."

Ayuso weet ook al welk scenario hij mag verwachten. "Alles zal ontploffen op de Mont Kigali, op 100 kilometer van de streep. Wachten is nooit ideaal in een koers van dit kaliber, maar ik vind het moeilijk om te geloven dat Remco en Tadej voor die klim al aanvallen."