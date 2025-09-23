"Daarom hebben Van Aert en Van der Poel afgehaakt": De Cauwer zonneklaar over WK in Rwanda

Geen Wout van Aert en Mathieu van der Poel aan de start van het WK op de weg. Het parcours in Rwanda is te zwaar voor hen en dat vindt José De Cauwer jammer.

267,5 kilometer en liefst 5.475 hoogtemeters. Het parcours van het WK in Rwanda is bijzonder zwaar. Enkel klimmers lijken in aanmerking te komen voor de regenboogtrui en dus hebben veel klassieke renners afgehaakt.

Onder meer Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Mads Pedersen laten het WK in Rwanda links liggen. Toch drie smaakmakers van het voorjaar, maar zij vinden dat ze niets te zoeken hebben op het loodzware parcours.



Lees ook... Concurrent Evenepoel en Pogacar slaat stevig op tafel: "Neem geen genoegen met zilver"

Waarom haakten Van Aert en Van der Poel af voor WK?

Vooral Mont Kigali (5,9 km à 6,8%) op 100 kilometer van de streep, met drie keer anderhalve kilometer aan tien procent, is er voor de klassieke renners te veel aan. Dat vindt ook José De Cauwer.

"Dat is echt super steil en voor de echte klimmers. Dat is misschien wel de reden waarom we zoveel afzeggingen hebben gekregen. Bijvoorbeeld van Van Aert en Van der Poel", zei De Cauwer bij VRT1.

"En het WK had ook net iets korter mogen zijn om de hoogtemeters wat te drukken. Maar het is wat het is en we zullen het moeten doen met renners die er zijn", stelt De Cauwer nog. En dat zijn onder meer Tadej Pogacar en Remco Evenepoel.