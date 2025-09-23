Dubbele domper voor België: Marthe Goossens moet forfait geven voor WK

De Belgische vrouwen zijn nog meer onthoofd op het WK in Rwanda. Na Lotte Kopecky en Justine Ghekiere moet ook Marthe Goossens afhaken.

Het WK in Rwanda begon voor de Belgen met een knal dankzij de gouden medaille van Remco Evenepoel en de bronzen medaille van Ilan Van Wilder in het tijdrijden bij de mannen. Sindsdien regent het afzeggingen.

Maandag moesten Tiesj Benoot en Justine Ghekiere al forfait geven. Benoot testte positief op covid, Ghekiere is niet hersteld van een zware valpartij. Vervaeke vervangt Benoot, Ghekiere wordt niet vervangen.



Lees ook... "Continu hoofdpijn": Bondscoach ziet nog Belgische topper afhaken voor WK in Rwanda

Goossens haakt af voor WK, België slechts met drie vrouwen

De Belgische wielerbond maakte dinsdag bekend dat ook Marthe Goossens (23) moet afhaken, zij is ziek. Goossens werd zondag 21ste op het WK tijdrijden, maar komt deze week niet meer in actie.

Goossens zou woensdag de mixed team relay rijden, daar wordt ze vervangen door Tess Moerman. België mikte op een medaille in de mixed team relay, maar zonder Goossens lijken die ambities een stevige knauw gekregen te hebben.

Voor de wegrit van zaterdag wordt Goossens niet vervangen, waardoor er na het afhaken van ook Justine Ghekiere maar drie Belgen meer aan de start zullen staan. Marieke Meert, Julie Van de Velde en Margot Vanpachtenbeke worden de Belgische vertegenwoordigers in de wegrit.