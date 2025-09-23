Forfait Benoot heeft gevolgen: Campenaerts beseft het maar al te goed

Geen Tiesj Benoot aan de start van het WK in Rwanda. Dat zal ook voor Victor Campenaerts wel wat veranderingen met zich meebrengen voor de wegrit.

Door een positieve covid-test moet Tiesj Benoot forfait geven voor de wegrit van het WK in Rwanda. Voor Benoot zelf een stevige aderlating, want hij had zich met een hoogtestage uitgebreid voorbereid op het WK.

Voor kopman Remco Evenepoel is het een stevige aderlating, want er werd op Benoot gerekend om over de Mont Kigali te komen op 100 kilometer van de streep. Dat plan moet nu dus aangepast worden.

Ook Victor Campenaerts beseft dat Benoot een belangrijke schakel was geweest. Benoot heeft al zeven keer een WK gereden en heeft dus pakken ervaring. Zijn vervanger Louis Vervaeke maakt zijn debuut op een WK.

Meer druk op Campenaerts

Campenaerts wordt door het afhaken van Benoot nu wegkapitein. "Nu komt er meer druk op mij. Tiesj is normaal degene die de beslissingen neemt op het scherp van de snee. Dat is nu toch een bepaalde aderlating", zegt hij bij Sporza.

Maar Campenaerts beseft ook dat er geen andere optie was dan Benoot niet te laten starten op het WK. "Het zou dom geweest zijn om een renner met covid te laten afreizen naar Rwanda", besluit hij nog.