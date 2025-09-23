"Ik was in shock": Evenepoel verrast Belgische juniore met prachtig gebaar

Op het wereldkampioenschap tijdrijden voor junioren vrouwen heeft Laura Fivé zich in de top tien genesteld. En dat deed ze met de overschoenen van... Remco Evenepoel.

De Nederlandse Megan Arens was duidelijk de beste op het wereldkampioenschap tijdrijden voor junioren vrouwen. Ze was 35 seconden sneller dan de Spaanse Paula Ostiz en reed 37 seconden sneller dan de Noorse Oda Aune Gissinger.

Laura Fivé was de enige Belgische deelneemster, zij werd tiende op iets meer dan anderhalve minuut van Arens. Fivé rijdt voor het Deense Team Rytger - Carl Ras en won dit jaar al enkele tijdritten in België, onder meer het BK.



De Belgische kwam nadien nog met een opvallend verhaal. Ze had van de Belgische bond overschoenen gekregen met een rits en die deden pijn aan haar kuit. Ze kon er geen lenen van iemand, want de andere Belgen hebben hun overschoenen nodig voor de mixed relay woensdag.

Fivé mocht overschoenen van Evenepoel lenen

Als Fivé zou vallen, konden die kapot gaan. "We hadden gestuurd naar de papa van Remco om te vragen of we zijn botjes mochten gebruiken. Nog geen twee minuten later stond hij er", zei Fivé bij Sporza.

Ze reed zo plots met de allersnelste overschoenen ter wereld, van de drievoudige wereldkampioen. "Dit is echt prachtig. Ik ben echt blij. Ik was in shock, want je verwacht dat toch niet, maar hij is een vriendelijke kerel."