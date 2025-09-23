Patrick Lefevere zegt welke drie zaken een topper als Evenepoel nodig heeft om revanche te nemen

Patrick Lefevere blikt terug op de moeilijke periodes die Remco Evenepoel doormaakte sinds 2020. Tegelijk benoemt hij drie eigenschappen die volgens hem essentieel zijn voor sportieve revanche op het hoogste niveau.

Volgens Lefevere werd Evenepoels mentale weerbaarheid de voorbije jaren herhaaldelijk op de proef gesteld. “Hij zat enkele keren diep”, stelt hij in Het Laatste Nieuws. Toch benadrukt hij dat de renner telkens opnieuw rechtkrabbelde dankzij zijn directe omgeving.

“Met de steun van de juiste, vertrouwde mensen rondom zich krabbelde hij altijd weer overeind”, aldus Lefevere. Hij noemt dat al een ‘chance’, gezien het feit dat er sinds de Ronde van Lombardije in 2020 geen winter of seizoen voorbijging waarin hem níets overkwam.



Drie vereisten voor revanche

Lefevere somt drie noodzakelijke factoren op die volgens hem bepalend zijn voor wie wil terugslaan na een tegenslag. “Eergevoel. Een gezonde dosis nijd. Maar alles begint bij aangeboren klasse”, verklaart hij.

In dat verband verwijst hij naar zijn eigen verleden als renner. “Als ik een helm opzette, kon je ook maar beter niet te dicht bij me in de buurt komen”, zegt hij. Toch nuanceert hij zijn sportieve prestaties. “Ik was een coureur de merde, zeg ik altijd als ze me polsen naar mijn carrière. Die met wat geluk Kuurne-Brussel-Kuurne en een Vueltarit won. Kortom: ik heb het niet gemaakt.”

Buiten de koers

Hoewel Lefevere zichzelf geen succesvolle renner noemt, stelt hij dat dezelfde karaktereigenschappen ook buiten de sport nuttig zijn. “Niet als wielrenner, wél in het zakenleven”, merkt hij op. De drie genoemde elementen – eergevoel, nijd en klasse – blijven volgens hem relevant. “Dat doen ze altijd wel ergens, ja”, besluit hij.