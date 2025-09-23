"Zou geweldig zijn": Merckx wil Evenepoel stevige uitdaging zien aangaan

Remco Evenepoel pakte in Rwanda al zijn derde wereldtitel tijdrijden op rij. Tegen de klok is er nog maar één iets waar hij zich nog niet aan waagde: het werelduurrecord.

Met twee Belgische titels, een Europese titel, drie keer het wereldkampioenschap en het Olympisch kampioenschap heeft Remco Evenepoel al alle mogelijke titels gepakt in het tijdrijden.

Vooral zijn drie wereldtitels tijdrijden op rij maken Evenepoel een van de beste tijdrijders aller tijden. Enkel Tony Martin en Michael Rogers deden het hem al voor, volgend jaar wil Evenepoel met een vierde titel naast Martin en Cancellara komen.



Tegen de klok heeft Evenepoel zich enkel nog niet aan het werelduurrecord gewaagd. Dat staat op dit moment op naam van Filippo Ganna, die in oktober 2022 maar liefst 56,792 km reed in een uur tijd.

Waagt Evenepoel zich aan het werelduurrecord?

Toch lijkt Evenepoel zich er in de toekomst wel eens aan te wagen. "Misschien wel", zegt vader Patrick Evenepoel bij Sudinfo. "We hebben er nog niet rechtstreeks over gesproken, maar ik denk dat hij er ooit wel interesse in zal hebben."

Ook Eddy Merckx vindt dat Evenepoel zich er eens aan moet wagen. "Evenepoel heeft ongelofelijke aerodynamica", zegt Merckx bij Le Soir. "Het zou geweldig zijn als ze deze uitdaging zouden aangaan."