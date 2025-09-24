📷 Golden Boy: Remco Evenepoel aangeklampt door heel wat wielertoeristen

Tijdens een trainingssessie in Kigali werd Remco Evenepoel benaderd door diverse wielertoeristen. De Belgische renner nam uitgebreid de tijd om met hen te verbroederen, in aanloop naar de wegrit van zondag.

In de Rwandese hoofdstad Kigali, waar deze week tal van wieleractiviteiten plaatsvinden in het kader van het WK, werd Remco Evenepoel aangesproken door verschillende wielertoeristen. Onder hen bevond zich ook de Nigeriaanse wielerclub Pitstop Community.

De renners van deze club maakten van de gelegenheid gebruik om met de Belgische wereldkampioen op de foto te gaan. De leden van Pitstop Community uitten hun enthousiasme via sociale media.“Bedankt voor deze fantastische ervaring”, schreven ze op hun Instagrampagina’s. Daarbij verwezen ze naar Evenepoel als de Golden Boy en de Golden Champion.



Training in het hart van Afrika

Evenepoel trainde in en rond Kigali, waar het deze week krioelt van renners uit verschillende categorieën. De Belgische kopman liet zich onderdompelen in de lokale wielersfeer en reageerde ontspannen op de aandacht van de Afrikaanse wielertoeristen.

Volgens Sporza maakte hij tijd voor de aanwezige renners en poseerde hij met hen voor groepsfoto’s. De sfeer werd omschreven als gemoedelijk en hartelijk, met veel enthousiasme van de lokale wielerfans.

Voorbereiding op de wegrit

Evenepoel bereidt zich in Kigali voor op de wegrit van zondag. Na zijn recente wereldtitel in het tijdrijden leeft hij ontspannen toe naar deze volgende opdracht. Sporza meldt dat hij de trainingssessies gebruikt om zich rustig voor te bereiden, zonder druk of stress.

De aanwezigheid van wielertoeristen en fans lijkt geen invloed te hebben op zijn focus. Hij blijft professioneel en toegankelijk, zoals blijkt uit zijn interactie met de Pitstop Community.