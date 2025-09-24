📷 "Mij laten zakken? Ik moest juist niks": Wout van Aert doet mee aan De Slimste Mens

Op 13 oktober start het nieuwe seizoen van 'De slimste mens ter wereld'. Wielrenner Wout van Aert (31) is één van de aangekondigde deelnemers. De programmamakers bevestigden zijn deelname met een opvallende quote van de renner zelf.

Vanochtend werd bekendgemaakt dat Van Aert zal plaatsnemen in de bekende rode zetels van het quizprogramma. Play4 kondigde zijn deelname aan met de uitspraak: “Mij laten zakken? Ik moet juist niks.” Daarmee sluit hij zich aan bij een gevarieerde groep kandidaten.

Eerder werden al tien andere deelnemers bekendgemaakt. Onder hen bevinden zich influencer Elodie Gabias, oud-kolonel Roger Housen, roeier Ward Lemmelijn, ‘Real Housewife’ Annelies Schetters, content creator Arno The Kid, sportjournalist Ruben Van Gucht, actrice Charlotte Sieben, komiek Yannick Noben en cabaretier Govert Meit.

Startdatum en promotiecampagne

Begin deze week werd ook de officiële startdatum van het programma bekendgemaakt. Het nieuwe seizoen gaat van start op vrijdag 13 oktober. De aankondiging gebeurde via een trailer waarin Ruben Van Gucht een fictieve ‘transfer van de eeuw’ presenteerde.

In de trailer wordt gesuggereerd dat presentator Erik Van Looy een contract zou tekenen om het programma voortaan in Japan te presenteren. Verschillende juryleden, waaronder Daan Alferink, Bockie De Repper, Daphne Agten, Ella Leyers en James Cooke, proberen hem daarvan te weerhouden. Ook Antwerp-speler Toby Alderweireld komt in beeld om Van Looy tegen te houden.

Ludiek

De trailer kadert binnen de promotiecampagne van Play4 en bevestigt dat het programma trouw blijft aan zijn ludieke stijl. De productie zet in op herkenbare gezichten en humoristische elementen om het publiek warm te maken voor het nieuwe seizoen. Met de deelname van Wout van Aert voegt het programma opnieuw een topsporter toe aan de lijst van bekende deelnemers. Zijn aanwezigheid zal naar verwachting extra aandacht genereren, zowel binnen als buiten de sportwereld.