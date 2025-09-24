Bondscoach Serge Pauwels laat een heel positief geluid horen over Remco Evenepoel en daar is goede reden voor

Als het winnen van de WK-tijdrit door Evenepoel al positief was, komt bondscoach Serge Pauwels nu met nog meer goed nieuws. Na de verkenning van de WK-wegrit ziet Evenepoel het helemaal zitten.

De verkenning van het parcours van de WK-wegrit is inmiddels achter de rug. Bij Belgian Cycling kennen ze de indrukken van Evenepoel uiteraard. "Het eerste wat hij zei is dat het hem qua parcours veel aan Wollongong doet denken", licht Serge Pauwels toe bij VTM NIEUWS. Hij is het er trouwens volledig mee eens. "Dat klopt ook."

De blik van Pauwels op het WK is wel geëvolueerd. "Voor mij geeft het nu ook een andere indruk dan toen ik hier begin maart kwam, nu het afgesloten is door nadars. Ik heb toen de Ronde van Rwanda in de koers gevolgd, maar dit is toch anders met de WK-beleving en die nadars die er nu zijn." Dat alleen al zorgt voor een ander gevoel.



Evenepoel hoopvol over het parcours

Met Evenepoel heeft Pauwels een kopman die er enorm veel zin in heeft. "Ik denk dat Remco heel hoopvol en tevreden was over het parcours. Hij heeft de grote lus gedaan en ook al kon ik hem daar nog niet over spreken, de kleine ziet hij wel zitten." Een heel positief teken: vandaar ook de vergelijking met het WK in Australië.

Daar is Evenepoel immers voor het eerst wereldkampioen op de weg geworden. "Ja, en toen hij het zei, moest ik hem inderdaad bijtreden. Die Cote de Kigali Golf doet denken aan de steile klim waar hij wegreed van Lutsenko. Maar ook de wegen zijn heel snel en het asfalt is goed." Allemaal dingen die Evenepoel moeten bevallen.

Kasseiklim moet Evenepoel ook liggen

Het zal ook zaak worden om zich op de kasseien niet te laten verrassen. "Die kasseiklim is uiteraard nieuw, maar die moet hem liggen. Bijna alle beklimmingen hebben een uitloper en da’s wat hij graag heeft natuurlijk. Op het moment dat iedereen à bloc zit, dat hij nog een versnelling hoger kan schakelen."