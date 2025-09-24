Chrono des Nations kondigt in eerste reeks deelnemers enkele heel mooie namen aan

Chrono des Nations kondigt in eerste reeks deelnemers enkele heel mooie namen aan

De organisatie van de Chrono des Nations heeft de eerste deelnemers voor de 44e editie van het Franse tijdritcriterium bekendgemaakt. De wedstrijd vindt plaats op zondag 19 oktober in Les Herbiers en brengt opnieuw een mix van internationale toppers en nationale talenten samen.

Onder de eerste aangekondigde namen bevinden zich enkele gevestigde waarden uit het internationale peloton. Ellen van Dijk (Lidl-Trek), winnares van de Chrono des Nations in 2022 en drievoudig wereldkampioene tijdrijden, zal volgens de organisatie mogelijk haar laatste koers rijden.

Ook Ethan Hayter (Soudal Quick-Step), Brits kampioen tijdrijden, is van de partij. Pierre Latour (TotalEnergies), tweevoudig Frans kampioen in de discipline, en zijn ploeggenoot Emilien Jeannière vervolledigen het rijtje van ervaren renners.

Vrouwen

Bij de vrouwen wordt uitgekeken naar Maëva Squiban (UAE Team ADQ), tweevoudig ritwinnares in de Tour de France Femmes. Brodie Chapman (Australië), nationaal kampioene tijdrijden en vierde op het WK, is eveneens aangekondigd. De organisatie bevestigde deze namen tijdens een persmoment in Les Herbiers, in aanwezigheid van Marion Hérault-Garnier, Christophe Hogard en Bérangère Soulard.

Naast de elitecategorieën zijn ook de eerste deelnemers bij de jeugd bekendgemaakt. België wordt vertegenwoordigd door Jonathan Vervenne in de U23-categorie. Hij is huidig Belgisch kampioen tijdrijden en won eerder een rit in de Giro Next Gen. De organisatie benadrukt het belang van deze categorieën als opstap naar het hoogste niveau.

Programma en randactiviteiten

De Chrono des Nations 2025 wordt voorafgegaan door diverse evenementen. Op vrijdag 17 oktober opent de Foire du Chrono met meer dan 200 exposanten. Zaterdag 18 oktober staat in het teken van de Randonnée Walter Bénéteau, met twee parcours van respectievelijk 111 en 84 kilometer. De eigenlijke tijdrit vindt plaats op zondag 19 oktober en omvat zeven categorieën, van cadetten tot elite mannen.

De wedstrijd geldt als traditioneel seizoensslot voor specialisten in het tijdrijden. De stad Les Herbiers fungeert opnieuw als gastlocatie en verwacht een sterk deelnemersveld. De opvolgers van Stefan Küng en Grace Brown worden op 19 oktober gekroond.

