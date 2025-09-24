Florian Vermeersch beleeft debacle in WK Mixed Relay: "Nu nog slechter, er overheerst een beschamend gevoel"

In het WK Mixed Relay had België weinig te verliezen. Tenzij het zo slecht werd dat het als een debacle gezien kon worden. In ploegverband is het misschien niet helemaal zo gelopen, maar wel voor Florian Vermeersch.

Nochtans staat de 26-jarige Vermeersch bekend als een renner die wel een stukje kan hardrijden. Na elf kilometer moest hij al de rol lossen in het Belgische mannenteam. Zonder pardon. Ineens kon hij de wielen van Victor Campenaerts en Jonathan Vervenne niet meer houden. Niet leuk om zoiets voor het oog van de wereld tegen te komen.

VTM NIEUWS vroeg Vermeersch na afloop van het WK Mixed Relay, waarin België zevende werd, wat er juist aan de hand was. "Jah, moest ik het eens weten, zou het handig zijn. Sinds ik hier ben toegekomen, heb ik tijdens de wedstrijden op de tijdritfiets echt geen goed gevoel gehad." Geen leuke vaststelling na die reis naar Rwanda.



Vermeersch voelt zich beter op de wegfiets

Wat het nog merkwaardiger maakt, is dat er een dalende lijn in lijkt te zitten. "Zondag had ik al geen goed gevoel en nu was het eigenlijk nog slechter. Terwijl ik mij op training op de wegfiets supergoed voel." Mogelijk speelt de luchtvochtigheid en de hoogte een grote rol. Daar lijken toch een aantal renners op het WK last van te ondervinden.

Voor Vermeersch hoeft het dus niet te betekenen dat hij zijn rol tijdens de WK-wegrit niet kan vervullen. "Ik hoop dat het goede gevoel op de wegfiets wel naar zondag doorgetrokken wordt. Dat is iets waar ik mij ga aan proberen optrekken, maar nu overheerst er een beetje een beschamend gevoel." Dat is een erg begrijpelijke reactie.

Rol voor Vermeersch weggelegd in WK-wegrit

Dit is iets wat Vermeersch moet verwerken en waar hij zich moet proberen over te zetten. In het eerste deel van de WK-wegrit wordt er immers op hem gerekend om toch een behoorlijke tijd mee het tempo te bepalen in het peloton.