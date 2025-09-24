Mixed relay: Serge Pauwels legt uit waarom Evenepoel en Van Wilder niet deelnemen

Mixed relay: Serge Pauwels legt uit waarom Evenepoel en Van Wilder niet deelnemen
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

België verschijnt met een aangepaste ploeg aan de start van de mixed team relay op het WK wielrennen in Rwanda. Bondscoaches Serge Pauwels en Ludwig Willems geven toelichting bij de afwezigheid van enkele sterkhouders en de samenstelling van de selectie.

Bij de mannen bestaat de Belgische ploeg uit Victor Campenaerts, Florian Vermeersch en belofte Jonathan Vervenne. Bondscoach Serge Pauwels bevestigt dat deelname aan deze discipline geen verplichting is. “Neen”, stelt hij in Het Laatste Nieuws. “Maar ik moet toegeven: dit is niet onze belangrijkste discipline. Voor mij hoefde deelnemen niet, maar ik ben er ook niet tegen.”

Geen Evenepoel en Van Wilder

De afwezigheid van Remco Evenepoel wordt verklaard door zijn fysieke profiel. “Remco is zo sterk en aerodynamisch, de jongens achter hem zouden vol in de wind hebben gezeten”, aldus Pauwels. “Tenzij je met Campenaerts en Van Wilder zou rijden: dan heb je er drie van dezelfde maat en heb je in theorie de sterkste opstelling.”

Lees ook... Geen Evenepoel in mixed team relay: Campenaerts heeft daar duidelijke mening over

Ilan Van Wilder was wel aanwezig in Kigali, maar gaf zelf aan liever niet te starten. “Ilan wilde liever niet rijden en dan moet ik hem niet forceren”, verklaart Pauwels. “Ilan werkt graag gestructureerd en volgens zijn eigen ideeën. Zijn hoofd zat goed voor de tijdrit en ik ben zeker dat hij ook super gaat zijn in de wegrit.”

Vrouwenploeg zwaar getroffen door afzeggingen

Bij de vrouwen is de oorspronkelijke selectie grondig gewijzigd. Bondscoach Ludwig Willems moest ingrijpen na het uitvallen van Margot Vanpachtenbeke en Marthe Goossens. “Overmacht”, stelt Willems. “Van het oorspronkelijke trio voor de mixed team relay blijft enkel Julie Van De Velde over.” Marieke Meert en belofte Tess Moerman zijn als vervangers toegevoegd.

Financieel

De Belgische ploeg heeft tot op heden geen opvallende resultaten geboekt in deze discipline. Pauwels erkent dat er nog geen volwaardige inzet is geweest. “Vandaag kan je in het wielrennen in geen enkele discipline iets betekenen als je er niet honderd procent voor gaat”, stelt hij. “Dat doen we nu nog niet in de mixed team relay, maar in de toekomst misschien wel.”

De keuze voor Vervenne in plaats van een extra prof werd ook financieel afgewogen. “Dat was een optie, maar we hebben gekozen om de extra kost niet te maken door een prof vroeger naar Rwanda te sturen”, aldus Pauwels.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Serge Pauwels
Victor Campenaerts
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Geen Evenepoel in mixed team relay: Campenaerts heeft daar duidelijke mening over

Geen Evenepoel in mixed team relay: Campenaerts heeft daar duidelijke mening over

07:00
Wie is David Geeroms, de vroegere babysit van Remco Evenepoel die zijn verzorger werd?

Wie is David Geeroms, de vroegere babysit van Remco Evenepoel die zijn verzorger werd?

09:00
📷 Golden Boy: Remco Evenepoel aangeklampt door heel wat wielertoeristen

📷 Golden Boy: Remco Evenepoel aangeklampt door heel wat wielertoeristen

08:00
UCI-directeur geeft inzage in cijfers: zoveel geld moet Rwanda op tafel leggen voor WK

UCI-directeur geeft inzage in cijfers: zoveel geld moet Rwanda op tafel leggen voor WK

13:30
Chrono des Nations kondigt in eerste reeks deelnemers enkele heel mooie namen aan

Chrono des Nations kondigt in eerste reeks deelnemers enkele heel mooie namen aan

13:00
Quinten Hermans helpt fabeltje over reis naar Rwanda de wereld uit

Quinten Hermans helpt fabeltje over reis naar Rwanda de wereld uit

12:30
Organisatie van Omloop van het Houtland komt met 'inside information' over Merlier, Philipsen en De Lie

Organisatie van Omloop van het Houtland komt met 'inside information' over Merlier, Philipsen en De Lie

12:00
Veel druk op hem? Jarno Widar kan eerste Belg worden die wereldtitel bij beloften pakt

Veel druk op hem? Jarno Widar kan eerste Belg worden die wereldtitel bij beloften pakt

11:00
📷 "Mij laten zakken? Ik moest juist niks": Wout van Aert doet mee aan De Slimste Mens Naast de fiets

📷 "Mij laten zakken? Ik moest juist niks": Wout van Aert doet mee aan De Slimste Mens

08:30
Telkens terugvechten na een tegenslag: vader Patrick zegt waar Remco Evenepoel dat geleerd heeft

Telkens terugvechten na een tegenslag: vader Patrick zegt waar Remco Evenepoel dat geleerd heeft

21:30
Soudal Quick-Step heeft goed nieuws over Tim Merlier

Soudal Quick-Step heeft goed nieuws over Tim Merlier

07:30
"Ik was in shock": Evenepoel verrast Belgische juniore met prachtig gebaar

"Ik was in shock": Evenepoel verrast Belgische juniore met prachtig gebaar

15:30
"Daarom hebben Van Aert en Van der Poel afgehaakt": De Cauwer zonneklaar over WK in Rwanda

"Daarom hebben Van Aert en Van der Poel afgehaakt": De Cauwer zonneklaar over WK in Rwanda

20:30
Concurrent Evenepoel en Pogacar slaat stevig op tafel: "Neem geen genoegen met zilver"

Concurrent Evenepoel en Pogacar slaat stevig op tafel: "Neem geen genoegen met zilver"

19:00
Wie is Dario Kloeck, de neef die ook mechanieker is van Remco Evenepoel?

Wie is Dario Kloeck, de neef die ook mechanieker is van Remco Evenepoel?

23/09
"Zou geweldig zijn": Merckx wil Evenepoel stevige uitdaging zien aangaan

"Zou geweldig zijn": Merckx wil Evenepoel stevige uitdaging zien aangaan

17:00
Campenaerts ziet mixed team relay helemaal zitten, al is er wel een groot probleem

Campenaerts ziet mixed team relay helemaal zitten, al is er wel een groot probleem

23/09
Forfait Benoot heeft gevolgen: Campenaerts beseft het maar al te goed

Forfait Benoot heeft gevolgen: Campenaerts beseft het maar al te goed

20:00
Beter dan zijn broer: Seff Van Kerckhove verklapt waar zijn medaille zal terechtkomen

Beter dan zijn broer: Seff Van Kerckhove verklapt waar zijn medaille zal terechtkomen

18:30
Vanthourenhout looft Evenepoel voor reactie nadat hij Pogacar inhaalde op WK tijdrijden

Vanthourenhout looft Evenepoel voor reactie nadat hij Pogacar inhaalde op WK tijdrijden

23/09
Bondscoach verklapt wat vooraf het doel was: Seff Van Kerckhove zorgt voor derde Belgische medaille

Bondscoach verklapt wat vooraf het doel was: Seff Van Kerckhove zorgt voor derde Belgische medaille

17:30
Patrick Lefevere zegt welke drie zaken een topper als Evenepoel nodig heeft om revanche te nemen

Patrick Lefevere zegt welke drie zaken een topper als Evenepoel nodig heeft om revanche te nemen

23/09
🎥 Philipsen vraagt tips na knullige val, Van der Poel reageert kort en krachtig

🎥 Philipsen vraagt tips na knullige val, Van der Poel reageert kort en krachtig

16:30
Dubbele domper voor België: Marthe Goossens moet forfait geven voor WK

Dubbele domper voor België: Marthe Goossens moet forfait geven voor WK

15:00
Is Vervaeke waardige vervanger? Benoot geeft er zelf zijn mening over

Is Vervaeke waardige vervanger? Benoot geeft er zelf zijn mening over

23/09
Hoe zit het met Widar voor wegrit na forfait in tijdrijden? Serge Pauwels zegt hoe de kaarten liggen

Hoe zit het met Widar voor wegrit na forfait in tijdrijden? Serge Pauwels zegt hoe de kaarten liggen

23/09
Opvallende uitspraak over Evenepoel en Van Aert: "Op die momenten aan elkaar opgetrokken"

Opvallende uitspraak over Evenepoel en Van Aert: "Op die momenten aan elkaar opgetrokken"

23/09
Louis Vervaeke is vervanger voor Tiesj Benoot: maar is hij daar wel klaar voor?

Louis Vervaeke is vervanger voor Tiesj Benoot: maar is hij daar wel klaar voor?

23/09
Tiesj Benoot zegt waar hij zijn coronabesmetting waarschijnlijk opgelopen heeft

Tiesj Benoot zegt waar hij zijn coronabesmetting waarschijnlijk opgelopen heeft

23/09
Bondscoach Serge Pauwels pakt uit met grapje over Evenepoel tijdens viering van WK-goud

Bondscoach Serge Pauwels pakt uit met grapje over Evenepoel tijdens viering van WK-goud

22/09
Brons kwam niet onverwacht: bondscoach Pauwels verklapt waarom hij geloofde in Van Wilder

Brons kwam niet onverwacht: bondscoach Pauwels verklapt waarom hij geloofde in Van Wilder

22/09
Belangrijke sponsor stelt Israel-Premier Tech voor voldongen feit

Belangrijke sponsor stelt Israel-Premier Tech voor voldongen feit

23/09
"Continu hoofdpijn": Bondscoach ziet nog Belgische topper afhaken voor WK in Rwanda

"Continu hoofdpijn": Bondscoach ziet nog Belgische topper afhaken voor WK in Rwanda

23/09
Bondscoach doet boekje open over Evenepoel: is hij nu ook favoriet voor de wegrit?

Bondscoach doet boekje open over Evenepoel: is hij nu ook favoriet voor de wegrit?

22/09
🎥 Vreemd moment met Van Aert gaat viraal, Pogacar wordt gelost door Rwandezen

🎥 Vreemd moment met Van Aert gaat viraal, Pogacar wordt gelost door Rwandezen

23/09
Stevig voordeel voor Evenepoel op Pogacar in WK wegrit? "Wordt tiendubbel afgestraft"

Stevig voordeel voor Evenepoel op Pogacar in WK wegrit? "Wordt tiendubbel afgestraft"

22/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Tiesj Benoot Serge Pauwels Ilan Van Wilder Wout Van Aert Victor Campenaerts Jasper Philipsen Tom Boonen Jose De Cauwer Tim Merlier Justine Ghekiere Jarno Widar Louis Vervaeke Patrick Lefevere Sven Vanthourenhout Brandon McNulty Juan Ayuso Patrick Evenepoel Arnaud De Lie

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved