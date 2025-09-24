Mixed relay: Serge Pauwels legt uit waarom Evenepoel en Van Wilder niet deelnemen

België verschijnt met een aangepaste ploeg aan de start van de mixed team relay op het WK wielrennen in Rwanda. Bondscoaches Serge Pauwels en Ludwig Willems geven toelichting bij de afwezigheid van enkele sterkhouders en de samenstelling van de selectie.

Bij de mannen bestaat de Belgische ploeg uit Victor Campenaerts, Florian Vermeersch en belofte Jonathan Vervenne. Bondscoach Serge Pauwels bevestigt dat deelname aan deze discipline geen verplichting is. “Neen”, stelt hij in Het Laatste Nieuws. “Maar ik moet toegeven: dit is niet onze belangrijkste discipline. Voor mij hoefde deelnemen niet, maar ik ben er ook niet tegen.”

Geen Evenepoel en Van Wilder

De afwezigheid van Remco Evenepoel wordt verklaard door zijn fysieke profiel. “Remco is zo sterk en aerodynamisch, de jongens achter hem zouden vol in de wind hebben gezeten”, aldus Pauwels. “Tenzij je met Campenaerts en Van Wilder zou rijden: dan heb je er drie van dezelfde maat en heb je in theorie de sterkste opstelling.”



Ilan Van Wilder was wel aanwezig in Kigali, maar gaf zelf aan liever niet te starten. “Ilan wilde liever niet rijden en dan moet ik hem niet forceren”, verklaart Pauwels. “Ilan werkt graag gestructureerd en volgens zijn eigen ideeën. Zijn hoofd zat goed voor de tijdrit en ik ben zeker dat hij ook super gaat zijn in de wegrit.”

Vrouwenploeg zwaar getroffen door afzeggingen

Bij de vrouwen is de oorspronkelijke selectie grondig gewijzigd. Bondscoach Ludwig Willems moest ingrijpen na het uitvallen van Margot Vanpachtenbeke en Marthe Goossens. “Overmacht”, stelt Willems. “Van het oorspronkelijke trio voor de mixed team relay blijft enkel Julie Van De Velde over.” Marieke Meert en belofte Tess Moerman zijn als vervangers toegevoegd.

De Belgische ploeg heeft tot op heden geen opvallende resultaten geboekt in deze discipline. Pauwels erkent dat er nog geen volwaardige inzet is geweest. “Vandaag kan je in het wielrennen in geen enkele discipline iets betekenen als je er niet honderd procent voor gaat”, stelt hij. “Dat doen we nu nog niet in de mixed team relay, maar in de toekomst misschien wel.”

De keuze voor Vervenne in plaats van een extra prof werd ook financieel afgewogen. “Dat was een optie, maar we hebben gekozen om de extra kost niet te maken door een prof vroeger naar Rwanda te sturen”, aldus Pauwels.