Nu laat ook hoofdsponsor van zich horen: helder standpunt wordt ingenomen over ploegnaam Israel-Premier Tech

Opnieuw een belangrijk hoofdstuk rond de saga over de ploegnaam van Israel-Premier Tech. Ook hoofdsponsor Premier Tech wil er vanaf.

De druk om de ploegnaam Israel-Premier Tech definitief te veranderen, wordt steeds groter. Onlangs liet fietsenleverancier Factor al laten weten de samenwerking niet verder te zetten als de naam Israel uit de ploeg verdwijnt. Premier Tech, de Canadese hoofdsponsor van de ploeg, lijkt nu exact hetzelfde signaal te willen geven.

Premier Tech heeft een belangrijke verklaring de wereld ingestuurd die nog wat meer druk zet op Sylvan Adams, de sterke man achter de ploeg. "Wij zijn gevoelig en aandachtig voor de situatie op het internationale toneel, die aanzienlijk is veranderd sinds onze eerste deelname aan de WorldTour in 2017." Dat is uiteraard een verwijzing naar de oorlog in Gaza.

Premier Tech wil dat ploegnaam verandert

"De huidige naam van het team is niet langer houdbaar. Zo kunnen we ons doel niet bereiken, terwijl dat juist de reden is van onze betrokkenheid bij de wielersport." De boodschap van Premier Tech is klaar en duidelijk: zo kan het niet verder blijven gaan. Er moet iets grondig veranderen. Ook wat moet worden gewijzigd, wordt bij naam genoemd.

"Onze verwachting is dat het team zal evolueren naar een nieuwe naam, zonder de term Israel, met ook een nieuwe identiteit en een nieuw merkimago." Het is nog maar de vraag of deze verklaring genoeg is om Adams, een man met een grote voorliefde voor Israël, overstag te doen gaan. En wat dat betekent voor alle renners en personeelsleden.

Wat als Adams zich terugtrekt?

Het is niet duidelijk of Premier Tech voldoende financieel krachtdadig is om alle kosten op zich te nemen en het voortbestaan van de ploeg te garanderen, als Sylvan Adams zich zou terugtrekken, net als de financiële middelen die hij aanreikt.