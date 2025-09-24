Ploeg van Wout van Aert krijgt zware kritiek van ex-renner: "Uijtdebroeks was de uitgekozen favoriet"

Ploeg van Wout van Aert krijgt zware kritiek van ex-renner: "Uijtdebroeks was de uitgekozen favoriet"


Vaak komt het niet voor, maar de ploeg van Wout van Aert moet eens zware kritiek slikken. Cian Uijtdebroeks had het eigenlijk moeten afmaken in de vijfde rit van de Ronde van Slovakije. Dat gebeurde niet.

Na vier sprintzeges op rij van Magnier zou de koninginnenrit op de slotdag beslissen over het klassement. Na drie beklimmingen was nog maar één Visma-renner gelost en zag het er supergoed uit. Lars van den Berg, die als co-commentator bij Eurosport de koers gevolgd had, doet uit de doeken in de podcast Beyond the KOM wat vervolgens misliep.

"Wat doet Visma-Lease a Bike? Het rijdt met drie man op kop naar de laatste beklimming en begint dan met aanvallen. Lemmen rijdt vervolgens weg met Double, wordt in de laatste kilometer gelost en Visma-Lease a Bike wint uiteindelijk niet. Dan denk ik: dan kan je toch veel beter dat overtal al uitspelen", is Van den Berg streng.

Lees ook... 📷 "Mij laten zakken? Ik moest juist niks": Wout van Aert doet mee aan De Slimste Mens

Plots groepje weg zonder Uijtdebroeks

De Nederlander vond dat er op het vlakke al geprobeerd moest worden om in groepjes weg te rijden. "Je weet: Double mag niet mee zijn. Op een gegeven moment moet je dan toch gewoon aanvallen. Dan moet je zorgen dat Lemmen, Uijtdebroeks of Gloag wegrijdt zonder Double erbij. Uijtdebroeks was eigenlijk de uitgekozen favoriet. Dan is het toch wel gek dat je wegrijdt met een groepje zonder Uijtdebroeks uiteindelijk."

De uitslag zal zeker zuur hebben aangevoeld: er werden verschillende mooie ereplaatsen behaald, maar de winst was er dus niet bij. "Uiteindelijk worden ze twee, drie en vijf. Dat vind ik gewoon gek. Dat je niet denkt: laten we in de kilometers voor de klim proberen weg te rijden met een groep zonder Double. Dat was eigenlijk de enige man waarvan je wist dat hij eventueel sterker kon zijn."

Uijtdebroeks kon tegenstander niet lossen

Uiteindelijk was het gewoon jammer voor Visma-Lease a Bike dat Uijtdebroeks bergop niet het verschil kon maken. "Uijtdebroeks kon Double al niet lossen op die drie steile klimmetjes. Dat wilde hij koste wat het kost wel doen." 

