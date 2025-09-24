Quinten Hermans helpt fabeltje over reis naar Rwanda de wereld uit

In aanloop naar het wereldkampioenschap wielrennen in Rwanda deelt Quinten Hermans zijn ervaringen met de voorbereiding en reis. De Belgische renner benadrukt dat een reisdag allerminst een rustdag is en licht het trainingsschema van Belgian Cycling toe.

Hermans vertrekt woensdag richting Kigali voor het eerste WK op Afrikaanse bodem. Over de impact van de vliegreis was hij duidelijk: “Hopelijk verteer ik de vliegreis van een achttal uren woensdag goed. Reisdagen mag je vooral niet onderschatten op het mentale vlak”, klinkt het in Het Belang van Limburg. “Een rustdag is dat verre van.”

Om de overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen, houdt Hermans vast aan zijn gewoontes. “Vandaar ook dat ik zoveel mogelijk mijn dagelijkse routine tracht aan te houden”, verklaarde hij. Specifieke hulpmiddelen zoals compressiekousen laat hij achterwege. “Ik heb dat in het verleden allemaal gedaan. Maar enig voordeel heb ik daar niet van ondervonden.”

Opbouw

Volgens Hermans voorziet Belgian Cycling een geleidelijke trainingsopbouw na aankomst in Rwanda. “Volgens de planning van Belgian Cycling zullen we het donderdag rustig aan doen”, gaf hij aan. De eerste dag staat in het teken van herstel. “Twee uren losrijden moet inderdaad volstaan om de ergste stijfheid uit de benen te fietsen.”

Op vrijdag volgt een intensievere sessie. “Vrijdag wacht de verkenning en een langere training om het lichaam weer wakker te maken”, aldus Hermans. Hij noemt het schema logisch opgebouwd en afgestemd op de omstandigheden ter plaatse. “Die puzzel zit logisch in elkaar. Per slot van rekening koersen we in dezelfde tijdzone.”

Hermans wijst ook op het belang van een beperkte verblijfsduur op hoogte. “Bovendien kan je een negatief effect ondervinden wanneer je te lang op hoogte verblijft”, stelde hij. “Drie trainingsdagen in aanloop naar de titelstrijd lijken me dan ook voldoende.”

Eerste Afrikaanse WK

Na eerdere deelnames aan wereldkampioenschappen in Australië en Zwitserland wil Hermans zich ook in Rwanda tonen. De renner uit Looien deelt zijn ervaringen via een dagelijkse column in de krant en biedt daarmee inkijk in de praktische kant van een WK-deelname buiten Europa. Zijn vorm is alvast meer dan in orde, zo liet hij eerder al weten.