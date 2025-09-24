Soudal Quick-Step heeft goed nieuws over Tim Merlier

Soudal Quick-Step heeft aangekondigd dat Tim Merlier opnieuw inzetbaar is voor de eendagswedstrijd in Lichtervelde. De Europees kampioen keert terug na ziekte en leidt een zevenkoppige selectie in de Omloop van het Houtland.

Tim Merlier zal op vandaag opnieuw aan de start verschijnen van een Belgische eendagskoers, zo laat zijn team weten in een persbericht aan onze redactie. De renner van Soudal Quick-Step miste de Gooikse Pijl wegens ziekte, enkele dagen nadat hij nog het podium haalde in Koolskamp.

De wedstrijd start traditioneel in Eernegem, met drie lokale ronden, gevolgd door negen vlakke omlopen in Lichtervelde. Volgens de ploeg is het parcours geschikt voor sprintersploegen die mikken op een massasprint.



Selectie

Naast Merlier bestaat de selectie uit Yves Lampaert, Pepijn Reinderink, Pieter Serry, Dries Van Gestel, Bert Van Lerberghe en Warre Vangheluwe. Bert Van Lerberghe zal opnieuw fungeren als vaste lead-out voor Merlier, zoals eerder in Koolskamp, waar hij hem in stelling bracht voor een sprint naar de derde plaats.

“We zijn blij dat Tim terug is in de ploeg. Hij kan rekenen op een sterk team en een uitstekende lead-out met Bert om te strijden voor de overwinning woensdag”, aldus ploegleider Kevin Hulsmans.

De weersomstandigheden kunnen volgens Hulsmans een bepalende factor zijn. “Als de wind opsteekt, kan het een zware koers worden. In elk scenario hebben we vertrouwen in onze kansen, want we beschikken over renners die het verloop kunnen controleren en zich in de finale kunnen tonen”, voegt hij toe.

Seizoensdoel

Merlier gaf eerder aan dat hij dit seizoen vijftien overwinningen ambieert. “Mijn doel is om dit seizoen 15 zeges te behalen en ik ben bereid om er alles voor te doen om dat te bereiken,” verklaarde hij na zijn podiumplaats in Koolskamp. Over het zegerecord van Tadej Pogacar kloppen wordt voorlopig niet gesproken, al zijn er daar nog genoeg kansen toe.