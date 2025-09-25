📷 Ondanks wedstrijd tegen paard: Iserbyt heeft minder goed nieuws over revalidatie

Eli Iserbyt bouwt na een dubbele operatie aan zijn liesslagader aan zijn comeback. De voormalige Belgische kampioen werkt hard, maar heeft nog tijd nodig.

In februari en mei moest Eli Iserbyt meerdere keren onder het mes voor problemen met zijn liesslagader. Half augustus mocht Iserbyt opnieuw beginnen fietsen, maar meer dan twee uur mocht hij toen nog niet doen.

Iserbyt moest vooral weer zijn kracht en conditie opbouwen, eind augustus mocht hij ook de intensiteit weer opbouwen. Ondertussen is Iserbyt aan zijn tweede maand revalidatie bezig en deelde hij nog eens een update op zijn sociale media.

Iserbyt komt met update over herstel

"Maand twee van training/herstel. Het gevoel wordt langzaam beter", schrijft Iserbyt op Instagram. "Het opbouwen van de vorm en kracht in mijn linkerbeen is moeilijk en duurt lang, maar ik ben dankbaar om de steun te voelen van de mensen om me heen."

De start van het veldritseizoen op 4 oktober in Meulebeke zal Iserbyt al zeker missen. Wellicht zien we de voormalige Belgische kampioen pas eind oktober of zelfs begin november terug aan de start van een veldrit.

Op 7 oktober zal Iserbyt het in de straten van Sint-Eloois-Winkel wel opnemen tegen een paard tijdens Winkel Koerse. "Het gaat ook maar om een korte inspanning van 400 meter, ideaal om het lichaam nog eens te testen", zei Iserbyt vorige week bij VRT NWS.