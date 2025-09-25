Heulot neemt afscheid van Lotto Cycling Team: "Ik wil mij aan andere projecten wijden"

Stéphane Heulot stapt na drie jaar op als manager van Lotto. Zijn vertrek valt samen met de voorbereidingen op een fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty.

Stéphane Heulot, sinds 2023 manager van de Belgische wielerploeg Lotto, heeft zijn functie neergelegd. De 54-jarige Bretoen, die eerder actief was bij Rally Cycling en in 2009 zijn eigen ploeg Besson Chaussures oprichtte, keert terug naar Bretagne. “Het waren drie intense jaren waar ik met grote trots op terugkijk”, verklaart hij in Le Télégramme.

Heulot, voormalig drager van de gele trui in de Tour de France van 1996, benadrukte dat zijn vertrek weloverwogen is. Er waren al een tijdje speculaties dat er geen functie meer weggelegd was voor Heulot in de fusie. “Mijn vertrek is een beslissing die ik rijp heb overwogen”, aldus de Fransman. “Ik wil mij aan andere projecten wijden.”

Fusieproject

Het vertrek van Heulot valt samen met de geplande fusie tussen Lotto Cycling Team en Intermarché-Wanty. De fusie zou sportieve en financiële motieven hebben. Lotto is op zoek naar een co-sponsor, terwijl Intermarché-Wanty het risico loopt om aan het einde van het seizoen te degraderen naar de ProTeam-divisie.

De samensmelting zou renners als Arnaud De Lie en Biniam Girmay onder één vlag brengen. Heulot was tot nu toe nauw betrokken bij de strategische voorbereiding van dit fusieproject. Zijn vertrek betekent dat de verdere uitwerking van de samenwerking zonder hem zal plaatsvinden. Over zijn rol in het proces zijn geen verdere details bekendgemaakt.

Achtergrond en toekomst

Heulot begon zijn loopbaan als profrenner in 1992 en beëindigde die in 2002. Zijn overstap naar management leidde hem via diverse ploegen uiteindelijk naar Lotto. Zijn vertrek markeert het einde van een hoofdstuk waarin hij de Belgische ploeg door een transitie leidde.