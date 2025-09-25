"Remco weinig steun kunnen bieden": Victor Campenaerts schetst groot probleem op WK

Victor Campenaerts heeft zijn twijfels geuit over zijn huidige fysieke toestand, ondanks een lichte verbetering. Hij benadrukt dat hij zich niet optimaal voelt en dat dit gevolgen kan hebben voor zijn rol binnen de ploeg.

Campenaerts stelt vast dat zijn vorm verre van ideaal is. “Ik weet niet hoe de rest zich voelt, maar ik hoop dat ik nog veel evolueer in de goeie richting”, verklaart hij in Het Laatste Nieuws. “Want het gevoel dat ik had voor ik naar hier kwam en het gevoel dat ik nu heb, is toch een groot verschil.”

Indien hij gisteren de wegrit in plaats van de mixed relay had moeten rijden, zou hij naar eigen zeggen niet in staat zijn geweest om zijn kopman te ondersteunen. “Als ik vandaag de wegrit had moeten rijden, dan had ik Remco weinig steun kunnen bieden”, stelt hij.



Zorgwekkend

Deze vaststelling is zorgwekkend, gezien de cruciale rol van ploegmaats in het ondersteunen van een kopman in topvorm. De verwachting is dat zij hem onder optimale omstandigheden naar de finale kunnen loodsen. Campenaerts’ huidige fysieke beperkingen vormen daarbij een obstakel.

Volgens Campenaerts ligt de oorzaak van de verminderde prestaties in een combinatie van klimatologische factoren. Hij noemt expliciet de hitte, hoogte en vochtigheid als bepalende elementen. “Als je rustig rijdt, vraag je je af waarom mensen beweren dat het hier warm is”, merkt hij op.

Aanpassen

De situatie verandert echter drastisch bij intensieve inspanningen. “Maar als je inspanningen doet en over je limiet gaat, is het een ander verhaal: door de vochtigheid kan je niet afkoelen, je zweet kan niet verdampen”, verduidelijkt hij.

En Campenaerts is al drie dagen eerder dan de andere renners in Rwanda, precies voor de mixed relay. Afwachten wat het wordt met de renners die pas woensdag arriveerden. Al passen sommige renners zich veel gemakkelijker aan aan de hoogte en de hitte.