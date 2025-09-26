Club Med voor de Belgische renners in Rwanda? Quinten Hermans zegt hoe het zit

Quinten Hermans blikt vooruit op zijn derde deelname aan het wereldkampioenschap wielrennen op de weg. In zijn dagelijks verslag voor Het Belang van Limburg schetst hij de omstandigheden waarin de Belgische selectie zich voorbereidt in Rwanda.

Woensdag begon Hermans aan zijn verplaatsing richting het WK in Kigali. “Meer dan veertien uur ben ik woensdag onderweg geweest. Van mijn eigen voordeur tot de hotellobby”, meldt hij in de krant. De reis startte vroeg en eindigde pas ’s avonds met de ontvangst van zijn kamerkaart. “Om 6.20 uur zei ik Engsbergen vaarwel, omstreeks 20.50 uur kreeg ik de kaart van mijn hotelkamer in handen”, verduidelijkt hij.

Eigen kamer

De Belgische wielerbond voorziet in uitgebreide faciliteiten voor de renners. “Ik mag gerust zeggen 'mijn' hotelkamer, want de wielerbond spaart kosten noch moeite om het ons na zo'n lange trip naar onze zin te maken”, aldus de renner. Elke profrenner beschikt over een individuele kamer, uitgerust met moderne voorzieningen.

Naast comfort is ook rust verzekerd. Hermans wijst op de goede geluidsisolatie van het hotel. “Het hotel is duidelijk erg goed geïsoleerd. Zo merken we niet dat pal naast ons hotel momenteel een nieuwbouw wordt opgetrokken”, stelt hij.

Dicht bij elkaar

Indien er toch sprake zou zijn van overlast, dan zou die gedeeld worden met andere delegaties. “Mochten we er toch hinder van ondervonden hebben, dan waren we niet de enige gedupeerden geweest”, merkt Hermans op. “We delen namelijk ons onderkomen met de Amerikaanse en Australische delegatie. In de ons omringende hotels liggen praktisch alle andere landen”, besluit Hermans.