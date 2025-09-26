Edward Planckaert gaat vol voor de zege: "Ik probeer het op mijn manier"

Edward Planckaert verschijnt gemotiveerd aan de start van Zwevezele Koers. Voor de renner van Alpecin-Deceuninck is het een van de laatste wedstrijden van het seizoen én in het truitje van zijn huidige ploeg.

De West-Vlaamse Sluitingsprijs in Zwevezele geldt voor Planckaert als een van de slotwedstrijden van zijn seizoen. “Voor mij is het een van mijn laatste wedstrijden in het truitje van Alpecin-Deceuninck”, zei hij tegenover Het Belang van Limburg. De 30-jarige renner wil zich nog tonen in deze fase van het jaar, waarin het aantal koersdagen afneemt.

Koersen in plaats van trainen

Planckaert kiest bewust voor deelname aan kermiskoersen in plaats van louter trainingsritten. “Geen betere manier om in het ritme te blijven dan kermiskoersen te rijden”, stelde hij. “Liever een kermiskoers dan een trainingsrit in deze periode van het seizoen.”

Zijn deelname aan Zwevezele Koers past binnen die strategie. De wedstrijd biedt hem de kans om zich nogmaals te meten met concurrenten en om koershardheid op peil te houden. Planckaert wil daarbij niet zomaar deelnemen, maar mikt op een rol in de finale.

Eigen aanpak en koersinzicht

Planckaert benadrukt dat hij zijn eigen koersstijl volgt. Die aanpak heeft hem eerder al resultaten opgeleverd in vergelijkbare wedstrijden. Hij kiest bewust zijn momenten en probeert efficiënt om te gaan met zijn krachten.

Planckaert wil zijn laatste wedstrijden in het shirt van Alpecin-Deceuninck niet zomaar laten passeren. Zijn deelname aan Zwevezele Koers is geen formaliteit, maar een bewuste keuze om actief te blijven en nog één keer voor een resultaat te gaan. “Ik probeer het op mijn manier”, besloot hij.