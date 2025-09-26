Na vijf jaar: Xandro Meurisse spreekt klare taal over vertrek bij Alpecin-Deceuninck

Xandro Meurisse beëindigt na vijf seizoenen zijn samenwerking met Alpecin-Deceuninck. De Belgische renner rijdt na het EK nog vier Italiaanse klassiekers alvorens de overstap te maken naar Q36.5 Pro Cycling Team.

De wedstrijd in Canada was niet Meurisses laatste optreden voor Alpecin-Deceuninck. “Na het EK rijd ik nog vier Italiaanse najaarsklassiekers: Tre Valle Varesine, Ronde van Lombardije, Giro del Veneto en Veneto Classic”, bevestigt hij aan de Krant van West-Vlaanderen.

Meurisse blikte uitgebreid terug op zijn tijd bij Alpecin-Deceuninck. “Ik heb vijf jaar in dienst gereden van een van de beste sprinters ter wereld en van de, in mijn ogen, beste klassieke renner”, stelde hij.

Hij verwees naar zijn deelname aan twee Tour-edities met een geletruidrager in de ploeg en naar de puntentrui die hij met Kaden Groves behaalde in de Vuelta. “Ik won mooie wedstrijden met Merlier als sprinter. Met Philipsen won ik Milaan-Sanremo, met Van der Poel Sanremo, Strade Bianche en Ronde van Vlaanderen.”

Hechte band

Naast de sportieve prestaties benadrukte Meurisse ook de onderlinge verbondenheid binnen het team. “Vijf jaar is niet niets. Je wordt een soort van vriendengroep en bouwt een band met het personeel op”, verklaarde hij. “Met ploegleider Gianni Meersman kan ik het heel goed vinden.”

Hij gaf aan dat het afscheid niet lichtzinnig genomen werd. “Het lijkt misschien niet zo, maar ik ben daar vaak mee bezig”, aldus Meurisse. Toch kijkt hij uit naar de nieuwe uitdaging die hem wacht bij Q36.5.

Nieuwe rol binnen

Vanaf volgend seizoen komt Meurisse uit voor Q36.5 Pro Cycling Team. Hij verwacht een professionele omkadering die aansluit bij zijn ervaring. “Ik ben veel gewoon bij Alpecin-Deceuninck, maar als je ziet hoe Q36.5 presteert, zal de structuur en performancewerking ook op punt staan”, verklaarde hij.

De overstap betekent volgens Meurisse geen achteruitgang. “Ik zie het dus zeker niet als een stap terug”, stelde hij. Zijn taak is nu al duidelijk. “Ik zal vaak in dienst van Tom Pidcock koersen, maar zelf zal ik ook geregeld mijn kans mogen gaan”, besluit hij.