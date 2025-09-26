Opnieuw miserie bij Nederlandse vrouwenploeg? "Die twee leven naast elkaar"

De Nederlandse vrouwenploeg kende in Zürich een dieptepunt. Journalist Thijs Zonneveld analyseert in de podcast In De Waaier de huidige situatie binnen het team, met bijzondere aandacht voor de relatie tussen Demi Vollering en Anna van der Breggen.

Volgens Zonneveld zijn Vollering en Van der Breggen geen nauwe vertrouwelingen. “De twee kopvrouwen zijn Anna van der Breggen en Demi Vollering en zij zijn niet de beste vriendinnen”, stelt hij. Hoewel de verstandhouding werkbaar lijkt, ontbreekt een persoonlijke connectie. “Ze leven een beetje langs elkaar heen”, voegt hij toe.

Beide rensters koesteren dezelfde ambitie. “Ook al gaat het nu goed, dan nog willen ze beiden wereldkampioene worden”, aldus Zonneveld. Hij verwacht dat de uitkomst voor minstens één van hen teleurstellend zal zijn. “Ze gaan beiden teleurgesteld zijn als ze zelf niet winnen”, klinkt het.

Geen vriendschap

Na het WK in Zürich werd bondscoach Loes Gunnewijk vervangen door Laurens ten Dam. Zonneveld merkt op dat er sindsdien stappen zijn gezet. “Er is genoeg over gesproken intern. Er zijn sessies over geweest, er zijn dingen uitgesproken naar elkaar”, zegt hij. Ook de financiële regeling is aangepast. “Het is ook qua financiën beter geregeld.”

Toch blijft de afstand tussen de kopvrouwen bestaan. “Deze twee rensters zoeken elkaar niet op om een biertje te drinken of om dingen uit te praten om terug vriendinnen te worden”, stelt Zonneveld. Hij verwijst naar eerdere situaties binnen de ploeg. “Dat was tussen Van Vleuten en Van der Breggen niet anders, maar die hebben nooit achter elkaar aan gereden.”

Geen sprinter

Een ander aandachtspunt is de sprintcapaciteit binnen de selectie. “Nederland heeft geen renster in de ploeg die kan vertrouwen op haar sprint”, aldus Zonneveld. Hij wijst op recente prestaties. “Vollering is best snel, maar sprint niet altijd even goed. Zeker de laatste tijd niet, ze heeft veel sprintjes verloren”, zegt hij.

Ook Van der Breggen beschikt volgens Zonneveld niet over een uitgesproken sprint. “Voor Van der Breggen geldt hetzelfde”, stelt hij. De afwezigheid van Marianne Vos wordt daarbij als een gemis beschouwd. “Met Vos was dat anders geweest, maar die kaart hebben ze nu dus niet”, besluit hij.