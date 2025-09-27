🎥 Favorieten laten elkaar verliezen op WK, Canadese Vallieres stunt en pakt de regenboogtrui

De Canadese Magdeleine Vallieres heeft verrassend de wereldtitel gepakt bij de elite vrouwen in Rwanda. De favorieten keken vooral naar elkaar en grepen naast de medailles.

De wereldkampioene van de voorbije twee jaar, Lotte Kopecky, was niet aanwezig in Rwanda. Er zou dus bijna zeker een nieuwe naam op de erelijst komen, tenzij Anna van der Breggen een derde wereldtitel zou pakken.

Het werd al snel duidelijk dat dat niet het geval zou zijn. Het peloton werd ronde na ronde verder uitgedund, maar de grote favorieten deden weinig of niet. Onder meer Longo Borghini probeerde het wel eens, maar werd al snel gegrepen.

Een vlucht van tien renners met onder meer Fisher-Black, Mavi Garcia, Vallieres, Rüegg kreeg van de favorieten bijna twee minuten voorsprong. Bij het ingaan van de slotronde ging Reusser dan toch in de tegenaanval.

Favorieten doen niets, Vallieres pakt wereldtitel

Zij knabbelde snel aan de achterstand en kreeg Le Court en Chabbey mee. Chabbey probeerde alleen naar de kopgroep te rijden van ondertussen drie renners met Fisher-Black, Mavi Garcia, Vallieres, maar bleef hangen.

De winnares zat vooraan en op de laatste beklimming van de Côte de Kimihurura versnelde Vallieres meteen. De Canadese ging meteen solo en hield ook stand tot op de finish. Voor Vallieres pas haar tweede zege bij de profs.

Fisher-Black pakte zilver, Garcia brons. Vollering sprintte op anderhalve minuut naar plek zeven, Le Court, Niewiadoma en Reusser maakten de top tien vol. Longo Borghini en Ferrand-Prévot lieten het lopen en eindigden 15de en 16de.

🚴🌈 | Vallieres valt aan! Is dit de beslissing en gaat Canada hier naar de wereldtitel? #Kigali2025



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/8hh9EJ0ZJC — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 27, 2025