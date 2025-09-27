"Complete nonsens": Lefevere zag UCI doorslaan na val van Evenepoel in Lombardije

Dit jaar hebben alle renners op het WK in Rwanda een gps-tracker op hun fiets. Het moet de veiligheid verhogen, maar toch zorgt die gps-tracker ook voor argwaan.

In de Ronde van Romandië voor vrouwen wilde de UCI al eens een gps-tracker testen, maar dat weigerden vijf ploegen en zij werden gediskwalificeerd. De ploegen moesten zelf één renster aanduiden, maar wilden dat niet.

Er waren ook juridische complicaties, want wat als die tracker voor schade zou zorgen aan de fiets of een valpartij zou veroorzaken als die zou loskomen. De ploegen wilden dat de UCI een aansprakelijkheidsformulier ondertekende.

Lefevere over radio van Evenepoel na val in Lombardije

Maar er was ook argwaan over het mogelijk doorverkopen van informatie van die tracker, zoals de positie. De UCI is dan weer bevreesd dat trackers meer zouden communiceren dan alleen de positie van de renner.

"Na de valpartij van Remco Evenepoel in Lombardije had de UCI gezien dat Davide Bramati op de plaats van de crash het radiootje van Remco uit diens achterzak haalde", zegt Patrick Lefevere bij Het Nieuwsblad.

Volgens Lefevere is er maandenlang onderzoek gedaan om na te gaan wat voor toestel dat was, want de UCI dat er in de volgwagen aan glucosemonitoring werd gedaan. "Complete nonsens, het was gewoon een radiootje."