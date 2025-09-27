"Daarom keek iedereen naar elkaar": Vollering geeft verklaring voor vreemd WK

Demi Vollering heeft opnieuw naast een medaille gegrepen op het WK op de weg. De Nederlandse reed afwachtende en moest tevreden zijn met de zevende plaats.

Een kopgroep van zo'n tien renners kreeg van de favorieten voor de wereldtitel zo'n twee minuten in de voorlaatste ronde en dat bleek veel te veel te zijn. Vollering en co kwamen te laat en konden maar sprinten voor plek zeven.

"Het was een zware en gekke wedstrijd. Vooraf wisten we dat de omstandigheden zwaar zouden zijn en dat het een slopende wedstrijd zou zijn. Langzaam sluipen die klimmetjes toch wel in de benen. Dat zie je ook op het einde", zei Vollering achteraf bij Sporza.



Lees ook... Afspraken gemaakt over geld: Nederlands bondscoach Ten Dam doet boekje open

Vollering verklaart vreemd WK

De favorieten zoals Longo Borghini, Ferrand-Prévot, Vollering en Reusser keken vooral naar elkaar, waardoor de kopgroep zoveel voorsprong kreeg. Iedereen wachtte op het juiste moment af en wilde niet te veel energie verspillen.

"Elke pijl die je hier verschiet is gewoon heel kostbaar. Je wil er dan ook niet één te veel of te vroeg afschieten. Dat zorgde ervoor dat iedereen naar elkaar aan het kijken was en er terughoudend gekoerst werd", stelde Vollering.

De vluchters bleven vooruit, Vollering won nog de sprint van het peloton voor plek zeven. Alweer een ereplaats nadat ze vorig jaar moest ze tevreden zijn met plek vijf. Maar twee keer zat er misschien wel meer in voor haar.